Monos infectados con Covid-19 desarrollan inmunidad: estudios

Dos estudios en monos publicados el miércoles ofrecen algunas de las primeras evidencias científicas de que sobrevivir al Covid-19 podría generar inmunidad contra una reinfección, una señal de que las vacunas que se están desarrollando podrían tener éxito, dijeron investigadores estadounidenses.



Aunque los científicos han asumido que los anticuerpos producidos en respuesta al nuevo coronavirus brindan protección, existe escasa evidencia científica rigurosa que respalde eso.



En uno de los nuevos estudios, investigadores infectaron a nueve monos con Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Después de que se recuperaron, el equipo los expuso al virus nuevamente y los animales no enfermaron.



Los hallazgos sugieren que ellos ’desarrollan una inmunidad natural que los protege contra una nueva exposición’, dijo el doctor Dan Barouch, investigador del Centro de Virología e Investigación de Vacunas del Centro Médico Beth Israel Deaconess de Harvard en Boston, cuyos estudios fueron publicados en la revista Science.



’Es una muy buena noticia’, dijo Barouch.



Varios equipos de investigación han publicado artículos -muchos de ellos no revisados por otros científicos- sugiriendo que una vacuna contra el virus sería efectiva en animales.



En el segundo estudio, Barouch y colegas examinaron a 25 monos con seis prototipos de vacunas para ver si los anticuerpos producidos en respuesta ofrecían protección. Después expusieron a esos monos y a 10 animales de control al SARS-CoV-2, el nombre oficial del nuevo coronavirus.



Todos los animales de control mostraron altos niveles del virus en su nariz y pulmones, pero en los vacunados ’vimos un grado sustancial de protección’, afirmó Barouch. Ocho de los animales vacunados resultaron totalmente protegidos.



Estos estudios, que han sido revisados por pares, no demuestran que los humanos desarrollen inmunidad ni cuánto tiempo duraría, pero son tranquilizantes.



’Estos datos serán vistos como un bienvenido avance científico’, dijo Barouch.



Forbes