Monreal cede en la reforma a Banxico, pero aprieta en otras 10

Asediado, bajo la mira de poderosos intereses financieros nacionales y extranjeros que generaron fuertes presiones políticas, incluso desde dentro de la cúpula de la 4T, Ricardo Monreal cedió ayer en su intención de sacar adelante su reforma del Banco de México, no sin antes avanzar sobre una alternativa que beneficie realmente a los migrantes en el envío de sus remesas.



Hasta no lograr una buena solución en este tema, dijo, continuaremos conversando con Hacienda, con la UIF, con el Banco de México y con la Comisión Nacional Bancaria.



Así, al arrancar la plenaria a distancia de Morena en el Senado para definir la agenda legislativa para el período legislativo febrero-abril, el zacatecano rechazó que su retracción en lo de Banxico constituya un acto de sumisión ante los capitales.



Por lo demás, dijo, existen otras 10 iniciativas de reforma que se deberán tramitar en los siguientes 3 meses.



Una muy importante, es la de la desaparición -por la vía de la absorción- de los organismos autónomos.



Al respecto, el chiapaneco Eduardo Ramírez, presidente del Senado, dijo que la iniciativa para dar curso a esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido enviada por el Ejecutivo ni cuenta con el apoyo de la oposición.



Y adelantó que cualquiera que sea la propuesta del presidente López Obrador, hay consenso entre todos los senadores, de que la iniciativa no debe incluir ni al INE, ni a la CNDH ni a instituciones como la UNAM.



’… el caso de los demás organismos autónomos, habría que revisarlos, porque muchos de ellos son resultado de los tratados internacionales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, indicó.



Durante la plenaria, el senador poblano Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, acusó que la Comisión Federal de Competencia Económica ha sido omisa en el saqueo de las finanzas, atraco del que ha sido víctima nuestro país durante décadas por parte de los bancos.



Por ello, solicitó la comparecencia de la titular de la Cofece, Alejandra Palacios, a fin de que explique la investigación realizada contra de siete bancos extranjeros que manipularon bonos de deuda y a los cuales sólo se les sancionó por 35 millones de pesos, monto muy bajo de acuerdo a los aplicados en otros países, dijo.



’Queremos que se actúe con responsabilidad y que las autoridades ejerzan la acción de la justicia que corresponda. No queremos excedernos en nuestra postura, pero no vamos a ser omisos, ni va a haber complacencia o impunidad’, aseguró.



Por lo demás, agregó, es necesario que los mexicanos conozcan las irregularidades en las que han incurrido los bancos, así como las posibles implicaciones en las que el Banco de México y sus autoridades pudieran estar involucradas en la posible comisión de algún delito.



’El sistema financiero en nuestro país ha gozado de privilegios que le han costado muchos millones de pesos a los mexicanos. México es un paraíso para el sistema financiero. Sólo aquí se pagan las comisiones bancarias más altas del mundo. Sólo aquí los migrantes pagan las comisiones más altas por remesas. Sólo en México, como nación en desarrollo, se paga el servicio de la deuda más caro del planeta’, aseguró.



Este año ese pago será de 700 mil millones de pesos, que salen de los impuestos de los mexicanos, pago de deuda heredada, que bien pudo haberse destinado a otros rubros, entre otros, la compra de insumos para atender la pandemia, lamentó.



Otro aspecto de la falta de recursos, lo abordó la senadora morenista tabasqueña y ex presidenta del Senado, Mónica Fernández, quien habló de la necesidad de establecer una reducción del monto del gasto público destinado a los partidos políticos.



’Los partidos políticos no van a ir a la quiebra si les restamos varios millones de pesos y los dirigimos a la compra de vacunas, al implemento de los estímulos económicos de médicos y enfermeras que están en la primera línea de la batalla epidemiológica’, precisó.



Al ex panista y neo-morenista michoacano Germán Martínez Cázares le correspondió explicar la reforma a la ley secundaria del Poder Judicial que se realiza con la participación de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito.



Con ello se busca redefinir los mecanismos de combate contra el influyentismo y la corrupción en el Poder Judicial e impulsar una escuela judicial para el profesionalismo y una defensoría de calidad para los pobres.



Y a la senadora Ana Lilia Rivera le tocó explicar los cambios a la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos para que ésta se apruebe de inmediato en el pleno del Senado.



Este asunto, dijo, ya cuenta con un dictamen en sentido positivo, aprobado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.



Además, cuenta con el antecedente de haber sido aprobado en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría.



La agenda final



Así la agenda final aprobada con el apoyo de la bancada mayoritaria en la cámara alta quedó así:



Reformas al Sistema Integral de Justicia.

Financiamiento público a los Partidos Políticos.

Reformas a la Ley de Banxico, hasta dónde se pueda.

Ley de la Fiscalía General de la República.

Economía Circular.

Ley de Remuneraciones de los Servidores.

Reformas en materia de subcontratación (outsourcing).

Leyes secundarias en materia de Educación.

Ley de Educación Superior.

Medalla Belisario Domínguez.

Organismos Autónomos.

En materia en cuanto a la regulación del outsourcing se apoyó ir a una modificación que en su caso podría significar la desaparición de este modo de relación laboral, si fuese necesario.



Con este acuerdo mayoritario, se legislará para evitar la ’simulación laboral’ mediante la subcontratación laboral.



Y, para evitar mayores distorsiones y retrasos, esta reforma podría llegar al Senado como iniciativa de ley preferente por parte del Presidente de la República, que salga durante este periodo.



Para tener ’fuerza moral’ durante la aprobación de esta Ley, los senadores de Morena se comprometieron a eliminar el outsourcing, que actualmente está vigente en el Senado de la República para personal de limpieza.



Con este arsenal de iniciativas y bajo la coordinación de Ricardo Monreal, es que se presentará la fracción dominante en el Senado para el arranque de sesiones el 1 de febrero.



