Monreal: cuestión de diputados, aprobación o rechazo de reforma a Ley del Presupuesto

En esta ocasión el zacatecano respiró tranquilo. La responsabilidad, dijo, de cumplirle el deseo al presidente Andrés Manuel López Obrador de operar autónomamente, los presupuestos siguientes, sin la intervención del Congreso, es cosa de Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política en esa cámara.



De él será la responsabilidad legislativa e histórica de sacar adelante una reforma que daría facultades a AMLO de reorientar presupuestos y aplicarlos en lo que quiera sin autorización y sin negociaciones, debates ni votaciones en el Congreso.



Sólo deberá sacar adelante una reforma a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el Artículo 21 diga:



’En caso de que se presenten emergencias económicas la Secretaría (de Hacienda) podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal’.



Ello la permitiría ’brincarse’ a la Constitución que indica que todo lo relacionado con aprobación y aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación es responsabilidad única y exclusiva de la Cámara de Diputados.



Ni Hugo Chávez…



Ayer, al referirse a ello, Ricardo Monreal indicó que el tema está en la cancha de Mario Delgado y su habilidad de negociación en San Lázaro.



A Monreal le toca sólo instalar este viernes la Comisión Permanente que en esta ocasión sesionará en el Senado y eso si es de su resorte.



El ex gobernador de Zacatecas indicó que de cualquier forma estará pendiente del curso de las negociaciones en San Lázaro sobre la reforma a la Ley del Presupuesto por si se requiere convocar a un periodo extraordinario.



De esta manera, insistió sonriente, al Senado sólo le corresponde estar atento… ’(aunque) creo (que) nos vamos a un periodo extraordinario, pese a que serán los peores días de la crisis sanitaria’.



Empresarios, BID y las agruras de AMLO



En cuanto al malestar de AMLO por el crédito otorgado por el BID al Consejo Mexicano de Negocios, Monreal consideró los hombres de dinero ’pueden hacer lo que quieran con los préstamos, pues ellos decidieron acudir directamente y el aval es de ellos, no creo que el gobierno tenga que ver nada en eso, y me parece bien. Decidieron acudir directamente al BID y me parece bien. No sabemos en qué términos negociaron, pero resulta agradable los hayan conseguido este financiamiento para destinarlo a proveeduría y apoyo a pequeñas y medianas empresas’.



López Obrador advirtió que no le gustaron ’los moditos’ de los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios de negociar por fuera de su gobierno un crédito con el BID y les advirtió que, si se requiere del aval de su gobierno, él no lo dará.



Ayer Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y -todo indica- ex amigo de AMLO, pidió al Presidente dejarse de pleitos y confrontaciones e ir junto a los empresarios a las soluciones que requiere México.



Le recordó que los empresarios ’jamás’ le han pedido el rescate o apoyo a grandes empresas, sino sólo liquidez para reactivar al sector productivo mexicano.



’No queremos la confrontación; no es momento de diferencias…’, indicó Salzar.



Mientras, el Canal del Congreso difunde lo del Covid-19



Y como no todo es lo que dice y hace AMLO, la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso decidió apoyar las campañas de prevención y cuidado contra el Covid-19 y por ello se transmiten ya recomendaciones y alertas sobre la pandemia a fin de que la sociedad se proteja.



Eduardo Fernández, director general del Canal del Congreso, explicó su estrategia de difusión de las actividades legislativas, tanto presénciales como virtuales.



En este contexto, dijo, se han transmitido, en las tres frecuencias con las que cuenta el Canal del Congreso, noticias diarias, foros, parlamento abierto y debate virtual.



Todo ello en tiempo real y sin acudir a repeticiones, subrayó.



El PAN, un desastre como oposición



Frente a un gobierno que se hunde en medio de ocurrencias y decretos inconstitucionales, cuando el país requiere de una oposición coherente, fuerte, con propuestas alternas ciudadanas creíbles, y ante la desaparición del PRI, MC, PRD y otros como alternativas reales de oposición, el PAN y sus dirigentes se empantana en la descoordinación absoluta.



Entre ayer y hoy, las diferentes corrientes y personajes de la cúpula blanquiazul, plantearon agendas distintas para una sola la crisis política, de gobierno y de conducción de la nación, y frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus.



Ayer, con su agenda propia, y obviamente fuera de la conducción de su partido y fracción, el chihuahuense Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía del Senado, ex presidente del PAN, ex coordinador de senadores y de diputados, ex aspirante a la Presidencia de la República se fue por la libre e hizo sus propias propuestas, y planteo su visión sobre la crisis y sus posibles salidas.



Ayer también, en un mismo foro promovido por Carlos Salazar y su Consejo Coordinador Empresarial, los coordinadores del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados, Mauricio Kuri, y Juan Carlos Romero Hicks, plantearon sus propias visiones de la crisis y sus propias propuestas.



Kuri González, aspirante a la gubernatura de Querétaro, propuso a los empresarios del CCE ’actuar con decisión y tomar medidas extraordinarias para enfrentar tiempos extraordinarios; con profundidad, pues la crisis que viene requerirá de todos los recursos de la nación para superar, la cual será larga y dolorosa, y con amplitud, para atender a todas las personas y a todos los sectores. (porque) o se gobierna para todos o se mal gobierna’.



Y planteó, para ello siete recomendaciones estratégicas: unidad; dos grandes programas uno de subsistencia y otro de reactivación económica; apoyar a la gente con un ingreso de 3 mil 207 pesos por mes previsto por el Coneval para los desempleados y auto-empleados y un subsidio de 27 mil 500 pesos al mes, durante tres meses para microempresas; posposición de obligaciones fiscales; un gran acuerdo financiero; un Programa de Reactivación Económica y repensar un superávit con recursos etiquetados.



Romero Hicks planteó, a su vez, a los mismos interlocutores, un decálogo económico que plantea entre otras cosas, crear un Consejo Económico para la Emergencia, con representación de la sociedad civil, la academia, el empresariado e instituciones públicas y el rechazo a quitarle facultades presupuestales y de vigilancia a la Cámara de Diputados.



Hoy por la mañana Kuri y Romero Hicks participarán en una conferencia al lado de Marko Cortes, presidente formal del PAN, para más o menos lo mismo.



¿Irán a plantear algo distinto? No creo. Lo único que van a hacer es a ponerse el pie entre ellos porque con lo de hoy los medios y los ciudadanos se olvidarán de lo que ellos mismos plantearon ayer.



Yo pregunto: ¿No es posible que se ponga de acuerdo en dar una sola visión y una sola propuesta? ¿Qué no son todos del PAN?



¿Quién les puede creer algo si actúan cada quien por su carril con su propia visión y sus propias propuestas para una sola crisis?



De lástima…



