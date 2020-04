Monreal explica lo que quiere AMLO

Cómo suele ocurrir dentro de cualquier buen análisis, en el artículo de Ricardo Monreal denominado El golpe de timón, lo bueno viene en la Reflexión final.



Ahí, el líder de la mayoría senatorial de Morena y presidente de la Juntad e Coordinación Política del Senado, pero sobre todo uno de los políticos con mayor experiencia en este momento en el Poder, sin duda uno de los más cercanos al presidente de la República, explica lo que no pocos quieren saber dentro y fuera de México:



Qué quiere y hacia dónde va Andrés Manuel López Obrador.



En la parte final del larguísimo texto, Monreal resume:



’Las grandes transformaciones implican confrontación entre dos visiones: la que se resiste a cambiar y la que busca más equidad…



’Hoy, México atraviesa dos procesos simultáneos: el cambio de régimen que empezó con el golpe de timón que la gente demandó en las urnas en julio de 2018, y una crisis mundial que afecta a todas las naciones.



’Muchos son quienes quieren hacer creer que las medidas de AMLO no son correctas…



’Pero el timón se mantiene firme, avanzando hacia los objetivos que el cambio de régimen implica.



’El proyecto político de la Cuarta Transformación se construyó como una resistencia al abandono de las personas más desprotegidas, producto de las políticas económicas, incluidas las del rescate, que se han implementado en el pasado… es hoy ejemplar que las políticas económicas que se están planteando estén encaminadas a proteger a la mayoría de la población y no solamente a un grupo minoritario que gozaba de protección.



’Es normal que en tiempos de tormenta los barcos se sacudan. Cierto: el gobierno tiene que cumplir su función y ser el catalizador de grandes esfuerzos…



’El plan propuesto es el de proteger a 22 millones de personas adultas mayores y a quienes no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar por sí mismos esta crisis (es decir: a todos los beneficiarios de los programas sociales establecidos por López Obrador)’.



De acuerdo a la reflexión de Monreal, el sector privado tiene que fortalecer su consciencia social y ni el Senado de la República, ni ninguna institución en México, se pueden quedar al margen.



’No dejemos solo al Presidente quien, con firmeza, se está manteniendo fiel al compromiso generado con el pueblo de México’, concluyó.



Es en este contexto, dice el zacatecano, en que el mandatario mexicano ha decidido aplicar un plan ajeno a rescates que suelen convertirse de deudas privadas a deudas sociales. Ahí está el Fobaproa que, a 20 años de haber sido aplicado, hoy suma el doble de deuda para el pueblo de México hata llegar a casi un billón de pesos.



Por lo demás Monreal considera normal todo el debate generado por las decisiones de López Obrador y por su más reciente informe.



La causa, dice, ’es que las estructuras del antiguo régimen siguen existiendo y quienes se beneficiaban de ellas se niegan a aceptar que las decisiones se tomen de manera democrática, en bien de la mayoría y no privilegiando intereses’.



Por eso proliferaron las críticas de quienes esperaban un programa de rescate a sabiendas de que los recursos de esos rescates siempre se tienen que reponer.



’La deuda no se crea ni se destruye, sólo se transforma… (y es que) un principio básico de la termodinámica del endeudamiento es que la deuda de unos cuantos, se convierte en deuda de todos.



’Y quienes esperaban el anuncio de medidas de un rescate dentro del modelo neoliberal, ni siquiera trataron de escuchar las razones del Lic. López Obrador’, afirma Monreal.



Hoy por ello México vive un plan en una dirección distinta, hacia el reforzamiento del Estado de Bienestar.



¿Qué significa eso? ¡Pue eso!, diría yo.



Mientras, nos hundimos



Al parejo de la distribución, publicación del artículo de Monreal, y del avance de la pandemia del coronavirus en México, y de la ola de violencia que ya nos inunda de sangre y violencia e inseguridad a todos los mexicanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial estimaron que el impacto de la crisis económica global sumada a las ineficiencias internas y a los efectos de la pandemia con el confinamiento y los cierres de empresas para frenar la propagación del virus, provocarán una baja del PIB en 6 o 7 puntos en México.



El BID, dentro de un escenario moderado, prevé una caída en el crecimiento de México de 2.3% y de 3.4%.



Pero si se da un contexto más severo, advierte, esta baja podría ser del 4.5%.



Y si persisten los bajos niveles de los precios del petróleo, pueden tener graves repercusiones negativas para los exportadores de petróleo, como Colombia, Ecuador y México.



Y es que la OPEP, que acaba de acordar una reducción de 10 millones de barriles diarios, estudia ahora recortar la producción en 20 millones de barriles, indicó el presidente Donald Trump.



Se prevé entonces que América Latina y el Caribe pasen de un crecimiento estimado de 2.1% para este año a un desplome de 4.8% en el escenario extremo.



Otro de los países más afectados de la región sería Brasil, con un descenso de 4.4% para el contexto más extremo.



A su vez el Banco Mundial pronostica una caída de 6% para México durante el presente año.



Justo antes del encuentro virtual de Primavera, consideró que México pasó de un avance de 1.20% previsto en enero pasado, a una caída de 6%.



Éste será, entonces, un año catastrófico, advirtió el economista en jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Martín Rama.



’Pasaremos de una situación difícil a una mucho peor’, dijo al referirse a economías latinoamericanas.



El panorama pasaría a ser calamitoso, dado que la salida de capitales de la región es mayor a la crisis global con gente que no podrá ir a trabajar.



Los países de la región con deuda alta, entre los que se encuentra México, tendrán menos espacio fiscal para reaccionar a los efectos del coronavirus, pero con la ventaja de llegar dos meses tarde a esta epidemia y ver la experiencia de lo que otros hicieron.



A muchos países, esta crisis sanitaria los toma cuando ya presentaban una situación complicada en su balance fiscal, se indicó.



Pésimo el escenario económico en el que los analistas internos no sólo prevén una difícil reactivación, dentro de la cual quedarán sepultadas miles de empresas y proyectos que no podrán sobrevivir, con enormes costos de desempleo que podrían llegar a los 4 millones de desocupados.



Ya veremos cómo empata López Obrador su proyecto de recuperación de bienestar para sus 22 millones de beneficiarios de sus programas sociales con la reactivación económica del país dentro de un esquema de grave caída del PIB.



