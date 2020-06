Monreal pide no dejar sólo al Presidente y éste anuncia desaparición de organismos… quizá del INE

Conciliador, Ricardo Monreal pidió ayer no dejar solo en este momento de crisis en todos los órdenes al Presidente, mientras éste aumentó ayer su embate contra el INE, y anunció una depuración de todos los organismos autónomos.



Del INE, al que consideró el aparato electoral más caro del mundo, dijo que, como no garantiza comicios limpios, él va a ’vigilar’ los procesos electorales del 2021 y los que sigan en México.



Del resto, dijo:



’Esto de los organismos que crearon, que fue un abuso porque para poder saquear crearon muchos organismos con el propósito de simular que se atendía a la gente, que no se permitía el racismo, que se cuidaba a los niños, que había transparencia. Pura pantalla, pura simulación y crearon organismos para todo.



’Entonces, vamos a ir aquí dando a conocer cuántos organismos crearon y cuánto cuesta al pueblo, porque muchos de esos organismos ni los conoce la gente, no sabe la gente y mucho menos sirvieron, no hicieron nada; al contrario, los crearon para que se simulara, se hicieron de la vista gorda.



’Y el ejemplo más claro es el INE. Crearon todo un aparato durante todo este periodo, costosísimo, es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Nosotros triunfamos porque fue una ola, era imposible de hacer un fraude, pero en las elecciones anteriores lo permitió el INE. Entonces, un día vamos a presentar aquí la estructura del INE y lo que cuesta.



’Pero así vamos a ir poco a poco y buscando reajustar las estructuras, que no haya duplicidades. Por ejemplo, esto del instituto contra la discriminación’.



Consideró que con la existencia de estos organismos se da una duplicidad que bien puede ser atendida por las secretarías y evitar así estructuras burocráticas costosas.



Cada director y subdirector en estos organismos, dijo cuestan entre 120 mil y 100 mil pesos además del pago a los cientos de empleados con que cuentan para prácticamente nada, porque, aseguró, no dan resultados.



’… ahora va de verdad, nada de simulación… me enteré de otro grupo, otro organismo, para la defensa del niño y de la niña. Bueno, ¿y entonces para qué está el DIF? Y así crearon (organismos autónomos) para todo porque era simular y cooptar. Cooptar significa, o su equivalente, su sinónimo es comprar, porque si digo cooptar a lo mejor no se va a entender bien, es comprar conciencia, es comprar voluntades, decirlo todavía más claro y coloquial, maicear, tener a todos ahí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para ahorrar.



’Lo mismo en el sector energético. ¡Imagínense, cinco, seis reguladoras!. Hablábamos de la famosa CRE, 500 empleados, 500 servidores públicos. Pero, así como esa hay cinco o seis, y los directivos, consejeros, los de arriba, 100, 120 mil pesos mensuales, y eso ahora de que nadie puede ganar más que lo que obtiene el Presidente.



’Entonces, ¿para qué está la Secretaría de Energía y Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad? Pues fue otro gobierno, un sector paralelo para lo energético.



’¿Y qué pasó con la reforma energética?, ¿sirvió?, ¿ayudaron todos estos organismos para que aumentara la producción, para que se acabara la corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad?



’Pues no. Además, ya no cumplen ninguna función porque la gente votó por un cambio y ya no se van a seguir entregando los bienes nacionales a particulares, ya no es la política de privatización la que predomina, todo eso lo crearon con ese propósito.



’Entonces, vamos a ajustar. ¡Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar!



’Claro, lo vamos a ir haciendo poco a poco, y tengo que ir informando a la gente y tiene que haber debate, porque si no, salen a decir que ya no vamos a proteger a los que padecen de discriminación o ya no vamos a proteger a los niños, o ya no vamos a proteger a los discapacitados o ya no vamos a proteger a los adultos mayores o ya no vamos a proteger a la sociedad civil. Vamos a ir aclarando poco a poco el funcionamiento del gobierno, del nuevo gobierno a partir de una nueva realidad, por eso vamos a ir avanzando… todos tenemos que seguir actuando con austeridad y la campaña va a continuar. No puede haber excesos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tenemos que ahorrar para ayudar a la gente más necesitada’, advirtió.



No lo dejemos solo: Monreal



Desde el Senado, Ricardo Monreal anunció que una vez logrado el consenso entre los distintos líderes partidistas en el Congreso, se irá a una sesión presencial de la Comisión Permanente para sacar adelante el periodo extraordinario de sesiones para los días lunes 29 y martes 30 de este mes de junio.



Este extraordinario servirá para debatir y sacar adelante seis leyes y reformas requeridas por la entrada en vigor el 1 de julio del T-MEC en México, Estados Unidos y Canadá.



Los otros socios, es decir, Estados Unidos y Canadá, ya ajustaron sus marcos legales para la entrada en vigor de este nuevo tratado y el único que falta de hacerlo es México. Esto ocurrirá, según lo anuncia Monreal, este fin de mes, apenas a unas horas de que inicie el funcionamiento regional del nuevo tratado.



Por lo demás, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado, indicó que este esfuerzo legislativo se realizará en el marco en que la pandemia del coronavirus impone un paro generalizado de la vida administrativa y productiva del país.



Y este paro de todas las actividades en lugar de ser cuarentena se ha convertido ya en ochentena, indicó.



Sin embargo dentro en el aislamiento generalizado hay sectores que no han dejado de actuar, dijo, ’como son los médicos, las enfermeras y los policías, y los trabajadores de limpia y los que limpian los canales del drenaje, (que) sí están al frente en sus actividades esenciales’, mientras que los legisladores se han mantenido inactivos.



’Por eso es por lo que vamos a celebrar un periodo extraordinario y lo agradezco a todos los coordinadores, que han actuado de manera sensata y prudente, para realizar el periodo el próximo 29 y 30’, comentó.



En un mensaje en redes sociales, el zacatecano comenta que, ’reactivar la economía de manera gradual y cuidadosa, es una de las mejores vías para proteger la salud pública’.



Y reconoce que si bien la pandemia, que supera en México ya los 20 mil fallecimientos, trae consigo la secuela de empobrecimiento, pérdida de empleo y cierre de empresas de cualquier tamaño, ante lo cual convoca a los distintos sectores de la población a ’unirnos como mexicanos en torno al Ejecutivo’.



Monreal reflexiona que hoy, en una de las situaciones más graves que se han enfrentado en México, es necesario que, como mexicanos, se reconozca que ’el Presidente de la República no puede estar solo, (que) ha tomado decisiones correctas alejadas del dogmatismo y alejadas de la ortodoxia política y económica, como el endeudamiento irracional al que estaban acostumbrados acudir todos, los mandatarios del pasado’.



Por ello pide no dejarlo solo y actuar en conjunto para avanzar en la solución de los retos que plantea la pandemia y la crisis económica derivada de este mal de salud pública.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa