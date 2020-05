Monreal pide serenidad y distensión a lopezobradoristas y a opositores

El llamado del mediodía de ayer de Ricardo Monreal fue para muchos sorpresivo. Y el fondo, preocupante.



El Zacatecano reconoció que existe hoy un nivel de confrontación tal entre las fuerzas políticas y sociales que podrían derivar en quizá hasta la violencia.



En este mensaje el líder de la mayoría de Morena pide incluso a los de su propio partido bajarle y no pensar en la aniquilación de los contrarios.



Un llamado pues, que vale la pena meditar en su dimensión, por quien lo emite, y lo que está viendo del momento mexicano.



Ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo:



’Hoy en México a propósito de la pandemia e incluso antes de ella hemos vivido un momentos de crispación social y política provocados por la existencia de un proyecto de nación distinto, el encabezado por Andrés Manuel López Obrador.



Al asumir la Presidencia de la República, por mayoría de votos y con enorme legitimidad, se está escribiendo la historia del México moderno.



’Las reacciones no se han hecho esperar, y desde mi punto de vista, resultan naturales.



Coinciden en esta etapa, en esta época, la rebelión del capital, la rebelión justa o injusta de gobernadores en sus estados, de partidos políticos y sus dirigencias, y la rebelión de quienes se les ha suprimido el caudal de privilegios que tenían casi de manera permanente e ilegal.



’Lejos de preocuparnos, indignarnos, o vociferar contra ellos, quienes decidimos participar en este proceso de cambio deberíamos estar serenos y tranquilos.



’Sabíamos que la lucha no sería fácil. Quienes aportamos esfuerzos tiempos y hasta nuestros propios recursos económicos para trasladarnos, para asistir al mitin o para colaborar con las tareas que nos encomendó el movimiento, sabíamos que el trabajo sería cuesta arriba.



’Muchos simpatizantes que votaron en la coyuntura de ir contra el status quo, incluso muchos que simularon estar con López Obrador, pero que al final votaron por otras opciones, no creyeron en el cambio, por eso quienes sostenemos y mantenemos nuestra posición política de respaldo al Presidente de la República, debemos actuar con más inteligencia, con mayor prudencia, escuchando e incluso modificando posiciones sin profundizar la polarización.



’Se trata de un cambio de régimen. Nunca nos fue dicho lo contrario. Inclusive, en todos los mítines, en todas las plazas, se repetía que la transformación, que el cambio, sería radical. Que se terminaría con los privilegios. Que se combatiría a fondo la corrupción. Que el quehacer político se modificaría, y que la mediocridad y la fanfarronería de los políticos quedaría en el baúl de los recuerdos. Que la austeridad sería política de estado…



’Ahora, que la sociedad está polarizada, quienes simpatizamos con el movimiento, tenemos que actuar con firmeza y auto autenticidad. Debemos de cuidar que no sea la aniquilación del adversario, que respetemos la posición que se advierte desde la trinchera opuesta, que vamos a lograr salir adelante con medidas de conciliación y también con medidas que ayuden a todos…



’El Presidente de la República ha diseñado y puesto en marcha un plan de gobierno, un programa profundo de cambios. ’Esto, obviamente incomodó a los sectores que en el pasado simpatizaron con otro tipo de sistema, o de régimen político. ’Ahora, se pueden incorporar a esta nueva regla, pueden ubicarse en este proceso de recomposición del país.



’Soy de quienes piensan que debemos fortalecer al gobierno, soy de quienes piensan que se puede reconsiderar, juntos, temas sin abandonar el propósito fundamental. Soy de quienes piensan que todos ganaríamos con un México moderno, sin corrupción, sin impunidad, sin privilegios, austero.



’Así, haciendo cada uno lo que nos corresponde en favor de la nación, creo -en eso lucho- por eso intento -desde la posición que me corresponde-, mantener los equilibrios y actuar con prudencia en un momento álgido de confrontación, en un momento de profunda discrepancia, y en un momento en el que se definen políticas públicas futuras que van a incidir en el desarrollo de nuestra nación.



’Por eso actuemos con altura de miras, sin odios, sin mezquindades, sin discusiones ni confrontaciones estériles, hagámoslo por México, hagámoslo por nuestra familia, por la sociedad’.



El movimiento de los gobernadores, válido



Previamente el zacatecano había indicado que la creación de un frente de gobernadores para fijar su posición sobre políticas públicas, es un ejercicio democrático en México.



Y es que en días anteriores alrededor de siete gobernadores en su mayoría del PAN junto con el de MC de Jalisco y el independiente de Nuevo León, tuvieron varios encuentros para fijar posición respecto de las políticas y programas federales, para enfrentar la pandemia, y la inseguridad.



Estos gobernadores, entre quienes están el de Tamulipas, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro han expresado su intención además de revisar el Pacto Fiscal y exigir una reorientación del reparto de ´prerrogativas federales a los estados.



Todos ellos han hablado de la necesidad de ir a una reforma hacendaria.



Sobre todo eso, Monreal dijo que en el Senado los reclamos de los gobernadores son procedentes en el entendido de que la corresponsabilidad en el ejercicio de gobierno es inevitable.



El zacatecano subrayó que la rendición de cuentas es una exigencia invariable para todos los niveles de gobierno.



’Que los gobernadores constituyan un frente para fijar posición sobre políticas públicas, es normal en cualquier democracia’, dijo.



Estos son tiempos de unidad



Durante una posterior conferencia de prensa, Monreal, consideró que los actuales no son tiempos de ahondar las confrontaciones, sino de privilegiar el imperio del diálogo y del acuerdo, de la tolerancia y de la prudencia.



Al igual que en su mensaje a morenistas y opositores, a los periodistas dijo que ve en México un clima polarizado, social y políticamente crispado, ’y también noto que hay una fuerte oposición y una fuerte crítica al Presidente y a sus planes. No estoy alejado de lo que está pasando, y en el Senado actuaremos con tolerancia y con prudencia’.



En cuanto a lo que sucedió en Puebla y su Congreso local, donde se aprobó que la nueva Ley de Educación contemple que los inmuebles de las instituciones privadas formen parte del sistema educativo estatal, comentó:



’No es correcto en estos momentos establecer estos parámetros o esas modificaciones legales que pueden llevarnos a seguir la confrontación de los sectores de la población. Debió de discutirse, escuchar a las instituciones privadas, y no apresurar el dictamen, que siempre resulta muy cuestionado en si oportunidad, no conviene apresurar los procesos legislativos’.



Consideró que será la Suprema Corte de Justicia la que resolverá este tema, ya que ninguna disposición de congresos locales está por encima de lo que diga la Carta Magna de la Nación, y explica:



’Lo aprobado en el Congreso de Puebla no refleja el punto de vista de la reforma aprobada recientemente, respecto a bienes e inmuebles. No refleja el espíritu de la Ley General de Educación que aprobó hace unos meses el Congreso de la Unión. El objetivo de la Ley Nacional fue y ha sido respetar el papel de las instituciones privadas en la consecución de los fines educativos que establece la Constitución, ninguna ley local puede ir en contra de la Constitución, incluso ninguna constitución local’.



