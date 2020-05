Monreal recrimina a opositores, especialmente al PAN, no entender la función de Estado del Legislativo

’No somos un súper poder… no estamos por encima del Ejecutivo ni estamos por encima del Judicial. Somos pares, y somos integrantes de un poder equilibrador de la República’, aclaró ayer Ricardo Monreal a opositores en el Senado.



Les recordó luego que, como presidente de la Junta de Coordinación Política la instancia desde la cual se orienta y domina, controla y tramita, las decisiones y acciones de la cámara alta, siempre ha sido respetuoso de las oposiciones.



’Tampoco me asusta. He sido un opositor irredento en el pasado y entiendo muy bien a la oposición.



’La entiendo y actúo con tolerancia; fui muchos años opositor, muchos. Era ignorado, pisoteado, ninguneado y yo no quiero hacer lo mismo de lo que me hicieron siendo opositor.



’Por eso trato de llevar todo mediante consenso, y lo saben, he actuado de buena fe, a pesar de la crítica justa de mis compañeros del grupo parlamentario’.



El reclamo y el posicionamiento de Monreal surgió al concluir ayer la comparecencia virtual, a distancia, del maestro Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de México, a lo largo de la cual los senadores del PAN y los de Morena se estuvieron confrontando con comentarios agudos respecto a lo ocurrido un día antes, durante la comparecencia del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell.



En una parte de esa comparecencia, que duró más de 5 horas y durante la cual sobre todo los senadores de Acción Nacional cuestionaron duramente, se burlaron y calificaron al funcionario de mentiroso, López-Gatell, al responder a la senadora blanquiazul Alejandra Reynoso, consideró que quizá por no pertenecer al sector salud y tener experiencia en Comunicación y Relaciones Exteriores era que la legisladora no lograba comprender algunos de los aspectos del manejo de la pandemia.



Eso fue suficiente para culpar al funcionario de una agresión machista, misógina en contra de la senadora. Ayer el tema había escalado al punto de que la fracción del PAN y su partido exigían una disculpa pública a López-Gatell al tiempo en que anunciaban que lo denunciarían penalmente.



Del lado de los senadores de Morena, la reacción panista los llevó a repensar la realización de las comparecencias de altos funcionarios que, afirmaron, solo servían para que los panistas los hicieran blanco de ofensas y acusaciones sin base.



Por eso las críticas de Monreal, quien ayer anunció que revisará con su bancada el tema de las comparecencias y que, si su fracción decidía no proseguirlas, entonces se cancelarían las ya anunciadas, ’dejaríamos pendientes las posteriores que teníamos del Insabi, de Economía y del Seguro Social, lamentablemente’, indicó el zacatecano.



Lamentó que la falta de visión de Estado de la oposición anule al Senado como ’el órgano de control constitucional que equilibra las relaciones entre los poderes… como un órgano autónomo de control auténtico de los actos del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial’.



Al anularse esta función, dijo, por disputas políticas y por la exacerbación de posiciones se condena a ’cada uno (a mantenerse) en una trinchera aislada’.



Reconoció sin embargo que hay en su bancada quienes consideran agotado el ejercicio de las comparecencias. Y como es la bancada predominante, pues…



Bullen el Senado y San Lázaro por falta de apoyos



Por otro lado la incapacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador para echar a andar un programa de ayuda fiscal y económico para la recuperación de las cadenas de producción y el empleo, ha saturado al Senado y a la Cámara de Diputados de gestiones y proyectos legislativos de salvamento de sectores empresariales y de trabajadores.



De ahí la importancia de comparecencias como la de ayer del Gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León quien les explicó a detalle las perspectivas de una caída de hasta casi el 9 por ciento del PIB este año, y de los programas de apoyo por 800,000 millones de pesos para garantizar liquidez y c apoyos a pequeños y medianos empresarios.



Monreal reconoció por el Senado las acciones emprendidas por Banxico para contener el impacto de la crisis sanitaria. Banxico es sin duda,, dijo, ’una instancia central para establecer mecanismos que permitan amortiguar los efectos económicos de la pandemia’.



Esto ocurría en el Senado al tiempo que en San Lázaro, la presidenta Laura Rojas participaba en un encuentro virtual entre Parlamentos Latinoamericanos y del Caribe denominado ’Retos y Desafíos en la región, en el marco del Covid-19’ en el que participaron 11 legislaturas nacionales de la región para reflexionar entre los presidentes y vicepresidentes, sobre nuestra responsabilidad frente a la crisis del Covid.



El encuentro legislativo de alto nivel estuvo acompañado por la participación de expertos de la OIT, la Cepal y de la Organización Panamericana de la Salud en conjunto los Diputados de Argentina, de Barbados, de Brasil, de Chile, de Colombia, la Asamblea Nacional de Cuba, la Asamblea Nacional de Ecuador, Diputados de Paraguay, Diputados de Uruguay de México.



En todos los casos sus presidentes buscarán impulsar proyectos de rescate económico para aliviar los efectos de la pandemia.



En este encuentro, Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, indicó que es momento de que los legisladores del continente repiensen el futuro económico de la región y en un modelo de desarrollo y crecimiento que renueve las ideologías que se han tenido, porque el modelo actual ha dejado millones de pobres.



En México el Consejo Coordinador Empresarial presidido por Carlos Salazar, agradeció a Ricardo Monreal y a todos los coordinadores parlamentarios en el Senado, su disposición para presentar las ’68 ideas para México’ generadas en la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, un documento que dos semanas antes fue brutal y tajantemente rechazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Ayer también se reunió la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC con representantes de las cámaras industriales, de comercio y servicios, así como de la Entidad Mexicana de Acreditación para exponer sus inquietudes y propuestas sobre la iniciativa de Ley de Infraestructura de la Calidad que se discutirá en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República.



A la vez, la senadora Patricia Mercado, Mauricio Merino, coordinador de Nosotros y Maissa Hubert, subdirectora de Equis Justicia dieron seguimiento a la serie de conversatorios para fortalecer y enriquecer la Ley de Ingreso Mínimo Vital.



Y el senador José Ramón Enríquez advirtió que dos millones de jornaleros agrícolas, en situación de marginación y pobreza ’están en total vulnerabilidad’ ante la pandemia del nuevo Coronavirus y sin ningún programa asistencial que los proteja. A nombre de Movimiento Ciudadano exigió ser incluidos en las medidas de reactivación económica.



El diputado de morena Eraclio Rodríguez Gómez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria dijo que ya elabora un proyecto de reasignación presupuestal para atender al campo y no depender de la producción extranjera.



Así los programas y declaraciones bullen por todas las venas del Senado y la Cámara de Diputados en busca de proteger económica y financieramente a becarios del Conacyt, a deportistas de alto rendimiento, a artistas y miembros del sector de la cultura, a pequeños y medianos empresarios, a quienes forman el sector turístico y a todos aquellos sectores que han acudido ahora a buscar protección de senadores y diputados porque ya la Presidencia de la República encabezada por López Obrador les cerró las puertas.



