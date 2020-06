Monreal saca adelante leyes del T-MEC en el Senado y dice que en política no hay imposibles

Superado el albazo de diputados de Morena que estuvo a punto de echar abajo la aprobación de las seis leyes de armonización con el T-MEC, Ricardo Monreal, rodeado de los otros coordinadores parlamentarios, afirmó que la lección que deja este incidente es que nada es imposible en política.

’El diálogo hay que profundizarlo, no debemos cansarnos, horas, días, semanas, lo que necesitemos invertir. Eso es la política y la política está hecha para dirimir controversias y para disminuir contradicciones’.

Afirmó que ha quedado confirmado que en el Senado hay legisladores comprometidos con el país y que se pueden tener diferencias, divergencias y hasta puntos de vista encontrados, ’pero todos queremos el bien del país’.

Al final, indicó, este ejercicio ha dejado en claro que, unidos, (los senadores de todas las fuerzas) hemos fortalecido al Presidente de la República de manera institucional.

’Fortalecido, previo su encuentro con el primer ministro Trudeau, de Canadá, y el presidente Trump, de Estados Unidos. Irá a ese encuentro con el apoyo de la fuerza institucional de su Congreso’, dijo, sin que nadie lo contradijera.

Horas de incertidumbre

Las de antenoche, fueron unas cuantas horas inciertas, pero al final Ricardo Monreal logró restaurar el diálogo, apaciguar los fuegos y las recriminaciones entre pro-lopezobradoristas y opositores, y salvar el periodo extraordinario en el cual, ayer, como estaba previsto, el Senado aprobó cinco leyes y normas para ’armonizar’ el marco legal del T-MEC que entra el vigor mañana miércoles.

Hoy, la Cámara de Diputados deberá dar el paso final de este proceso de aprobación legislativa, en una sesión en la que sólo podrán sacar adelante lo referente a lo aprobado por el Senado.

Nada de otras reformas o leyes sorpresivas, o coladas a último minuto ajenas al T-MEC.

Se cerraba así una burda intentona de Mario Delgado, Dolores Padierna y Pablo Gómez para ’colar’, subrepticiamente, reformas no previstas dentro del período extraordinario, convocado sólo para tramitar las normas y leyes requeridas por la entrada en vigor del T-MEC.

Todo iba bien el lunes, hasta que los diputados y senadores del llamado Bloque Opositor (PAN, PRI, PRD y MC) se dieron cuenta que en el documento que aprobaba la realización del periodo extraordinario, se establecía que se convocaba el extraordinario para tramitar las leyes relativas al del T-MEC, ’entre otros’.

El par de palabras suponía que habría ’otras’ reformas ajenas a las previstas.

Y por apenas un voto de ventaja, pararon todo. Vinieron lo estiras y los aflojes y Delgado, coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, presionado por Dolores Padierna, vicepresidenta de los diputados y por Pablo Gómez, vicecoordinador de la bancada de Morena en esa cámara, se negaron a retirar esas palabras.

Y el extraordinario quedó en suspenso. Junto con ello quedaron en la incertidumbre las leyes del T-MEC, sin las cuales el nuevo tratado no podría entrar en vigor.

Las consecuencias apuntaban a un papelazo mundial, y un seguro extrañamiento de Donal Trump por Estados Unidos y de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

Pese a lo cual la tríada infernal, Delgado, Padierna, Gómez no cedieron.

Fue ya entrada la noche, casi la madrugada que Ricardo Monreal impuso la cordura, y logró retirar las dos polémicas palabras de ’entre otros’.

Y todo se destrabó.

Junto con el retiro de las dos palabras, quedó anulada la intentona de colar la reforma a la Ley de Presupuesto, mediante la cual los tres diputados mencionados pretendían darle al presidente Andrés Manuel López Obrador la facultad de reorientar el presupuesto sin consulta ni aprobación del Congreso.

Una intentona que ya fue rechazada por la oposición no hace mucho.

Reconocimientos

La sesión de extraordinario inició con el posicionamiento de los grupos parlamentarios en el Senado.

Al cerrar esa ronda como representante de la fuerza mayoritaria, Ricardo Monreal indicó que ese lunes era un día muy importante porque no sólo se orientaba a la armonización de la legislación a las normas del T-MEC, sino porque el Senado salía unido..

’… un esfuerzo conjunto, fundamental para la patria’, sentenció el zacatecano.

Y pasó a dar un amplio reconocimiento. Primero, al sector económico del país representado por Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y a los dirigentes de Concanaco, Concamin, Coparmex, EMA, CNA, Servitur, Canaco Ciudad de México, Canacintra, ANTAD, Canifarma, Canipec, ConMéxico y Tip Council, ’quienes estuvieron aquí , deliberando, discutiendo y cuyas propuestas fueron aceptadas e incorporadas’.

Igual hizo con Mauricio Kuri, Lupita Saldaña y Julen Rementería , el PAN; a Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve por el PRI; a Dante Delgado y su Grupo Parlamentario; a Manuel Velasco y Raúl Bolaños Cacho, del Verde; a Geovanna del Carmen Bañuelos, del PT y a Sasil de León, del desaparecido PES.

De manera notable, porque fue clave por su participación, dijo Monreal, agradeció a Claudia Ruiz Massieu Salinas, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC (y sin duda un elemento muy singular en esta negociación del T-MEC, sucesor del TLC, un tratado ideado, negociado, aplicado e impulsado por su tío Carlos Salinas, entonces presidente de México).

Finalmente, agradeció al chiapaneco Eduardo Ramírez y a Ana Lilia Rivera, de Estudios Legislativos; a Susana Harp; al panista Gustavo Madero a Miguel Ángel Navarro a Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia; a Gina Cruz y al senador Miguel Ángel Mancera (PRD), cuya participación jurídica, dijo, fue muy importante.

En fin, la conclusión de una jornada legislativa llena de sobresaltos e incertidumbre, peligros y sin duda de buenos resultados.

Lo que quedó aprobado ayer en el Senado es: la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; la Ley de Infraestructura de la Calidad; las Reformas al Código Penal para grabación de obras cinematográficas; Cambios a la Ley Federal de Derechos de Autor sobre Servicios de internet; Nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y Enmiendas a la Ley Aduanera.

Pasa a San Lázaro

Una vez tramitada por unanimidad en el Senado, el paquete de leyes T-MEC pasa a San Lázaro para su debate y aprobación.

Vamos a ver hoy cómo está el ambiente en ese recinto, luego de que le dieron palo a la intentona de Mario Delgado, Dolores Padierna y Pablo Gómez de meter lo de la reforma de la Ley de Presupuesto.

Sobre todo porque les amarraron sus ansias de dar albazo, ya que la aprobación del extraordinario para esa cámara sólo es para tramitar lo del paquete del T-MEC y no puede ser modificado.

Así que…

