Monreal se deslinda del BOA y buscará que AMLO restituya el diálogo con inconformes

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el senador Ricardo Monreal reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta hoy uno de los peores momentos de crispación y envilecimiento sufrido por mandatario alguno en la época moderna de México.



Preocupado, el líder de la mayoría de Morena en el Senado, no exculpó al tabasqueño de ser, con sus descalificaciones mañaneras, uno de los causantes de los altos niveles de crispación y polarización política nunca antes vistos en el país.



’¡Y aún faltan más de cuatro años para la contienda política que nos lleve a renovar al poder Ejecutivo!’, subrayó.



Consideró que las autoridades correspondientes deben investigar a quienes están detrás de unos 12 espectaculares distribuidos en Guadalajara, que colocan a AMLO como el lobo feroz a punto de comerse a Caperucita y con la leyenda final de: López Obrador ya vete del Gobierno’.



Dijo que no debe ser tan complicado saber quién está detrás de esa campaña, quien la opera y financia y cuáles son sus intenciones.



Indicó que en los hechos el proceso electoral de 2021 en que se renovarán los 500 diputados federales, 15 gubernaturas, cientos de alcaldías y varios congresos estatales, ya está en curso.



Y el contexto político, agregó, por sobre la pandemia del coronavirus, ha llegado a un punto climático extremo y radicalizado.



El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, subrayó que durante sus 40 años en la política no había visto un ambiente político que haya pasado de la diferencia política al odio y al rencor.



’Con una falta de respeto a la figura presidencia nunca vista’.



Por ello, sugirió recobrar la cordura, la calma y la prudencia, para lograr sentarse a dialogar y buscar los caminos de entendimiento racional, que bien lo merece el país.



Dijo que considera que, si bien estamos en el clímax de la polarización, ’hay un punto de regreso y para lograr un acuerdo de unidad que permita enfrentar la emergencia sanitaria, la crisis económica y al crimen organizado.



’Pero debemos alejarnos de los espíritus que abogan por el radicalismo, y plantearnos una tregua política’, considera el zacatecano.



Aceptó que en buena medida la polarización y crispación surgen de ’quienes no están de acuerdo con la forma de gobernar del Presidente… y hay quienes lo respaldamos y lo avalamos en esta lucha frontal contra el estatus quo y en esta lucha contra un régimen que se niega a morir y en el que están inscritos, que a mí me parece legítimo’.



Respecto del documento del BOA, consideró que ’si existiera… si fuera veraz, yo diría que es normal…



’No me extrañaría el que surja un plan contra el Presidente o el que se esté diseñando un plan contra el Presidente y contra Morena, a mí me parece lógico, porque quienes no coinciden ni con Morena ni con el Presidente, se están armando y se están organizando para acceder al poder público y para ganarle al Presidente y a Morena la mayoría de la Cámara de Diputados y las 15 gubernaturas que están en juego’.



Recordó que anteayer los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, formada por los coordinadores de todas las fracciones junto con la presidenta Mónica Fernández y los presidentes de varias comisiones, sostuvieron un encuentro virtual con Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo Coordinador Empresarial y los presidentes de prácticamente todas las cámaras empresariales e industriales del país para analizar la ya inminente entrada en vigor del T-MEC.



’… hay necesidad de tener una interlocución directa con el Presidente. Incluso el planteamiento de que pueda reunirse con los gobernadores me parece lógico; y también me parece que el que se formen bloques de gobernadores también es normal, Ciro, yo lo hice en mi momento al formar primero la Anago con gobernadores del PRD y después la Conago, que dio paso a que todos se formaran. ’



Y eso no debe de ser motivo de descalificación ni de ataques ni de diatriba contra quienes actúan de esa manera, pero yo estaré con el Presidente hoy o mañana, y comentaré todos esos temas que son para mí clave en un proceso que estamos viviendo, profundo y que no conviene a nadie una confrontación permanente, que te lleve a una profundización de rencores al interior de la sociedad’, subrayó.



Monreal comentó que en su encuentro de hoy o mañana con López Obrador hablará de todo lo anterior y de la necesidad de ir a una pausa en la confrontación, a bajarle a los ánimos.



Va por la integración de organismos autónomos



Luego de esta entrevista, Monreal presentó ante la Comisión Permanente un proyecto de reforma para reagrupar a varios organismos autónomos a fin de enfrentar con mayor eficacia y fluidez el inicio de operaciones del T-MEC.



Monreal pretende crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, del INMECOB, que tendrá como objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir y combatir los monopolios en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.



Este Instituto sería, explico, un órgano constitucional autónomo, dado que el T-MEC obliga a que el organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente y no rinda cuentas a un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones



Así el INMECOB concentraría en una sola ventanilla al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



La Permanente debate lo de Jalisco



Al fin foro político, la tribuna de la Comisión Permanente fue ocupado ayer para debatir sobre los acontecimientos violentos del jueves anterior y para pedir un minuto de silencio en memoria del Giovanni López, quien fue asesinado hacer un mes por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.



El debate se convirtió en una confrontación entre los senadores de Morena contra los del Movimiento Ciudadano.



Los morenistas acusaron de autoritario e incompetente al gobernador Enrique Alfaro sin considerar que los hechos ocurrieron en un municipio.



Los senadores del partido en el poder no le perdonaron a Alfaro haber culpado de los hechos al presidente Andrés Manuel López Obrador.



El diputado de Morena, Javier Ariel Hidalgo le recriminó a Alfaro, mandatario de Jalisco, haber mantenido durante un mes sin atención el asesinato de Giovanni.



Señaló que durante todo un mes, el gobierno de Jalisco no aclaró lo que pasó ante la detención de Giovanni, porque su asesinato ’a sangre fría’ tenía origen en un decreto hecho por el propio gobernador para enfrentar el Covid-19. ’Fueron las redes quienes lo viralizaron, y aun así, Enrique Alfaro calló hasta que el escándalo se hizo nacional’.



El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de MC, indicó que el tema es ’tendencioso, genera dudas y suspicacias’, porque hay actores políticos que quieren politizarlo cuando todo el país se encuentra en crisis por la pandemia.



’Han movilizado a toda una estructura política en contra de un gobierno de oposición y pretenden denostar el buen trabajo realizado’, afirmó.



Arrebatado como suele ser, irreflexivo, Gerardo Fernández Noroña, del PT, consideró que el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro debe renunciar.



No se trata de un asunto partidista, dijo, sino de la denuncia de un crimen ’monstruoso’ que ocultó durante un mes; ’una conducta indignante e inaceptable’.



Y así se fueron…



