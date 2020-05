Monreal se suma a la exigencia de más pruebas de detección del coronavirus

Luego de recibir la aprobación de la Cofepris a una petición para que se permita hacer pruebas serológicas al Hospital ABC, Ricardo Monreal consideró ayer como insuficiente esa decisión y consideró que a pesar de ser lo acertado, se debería ampliar a muchos más este permiso, pues en la medida en que se realicen más pruebas, mayor será el éxito del combate contra la pandemia.



Vía redes sociales el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la mayoría de Morena en esa cámara se distanció de la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha mantenido cerrada la llave a la realización de este tipo de pruebas.



’La decisión de @COFEPRIS de ampliar la gama de pruebas de #Covid-19, después de la petición realizada por el @senadomexicano, es acertada, pero insuficiente. En la medida que se aumente el número de autorizaciones a quienes las aplican, reforzaremos el combate a la pandemia’, puntualizó el zacatecano.



Previamente, la Cofepris había informado a Monreal que hay tres pruebas serológicas aprobadas.



Y que se continúa haciendo evaluaciones a otras, para ser autorizadas.



La Cofepris, encabezada por Jorge Alcocer, titular de Salud, respondía así a una carta enviada por Monreal el pasado domingo 17 de mayo solicitándole que se revisara la prohibición al Hospital ABC para realizar pruebas serológicas.



En su carta, Monreal dice a Alcocer que estas pruebas son un elemento importante para detectar si hay anticuerpos en personas que han superado el Covid-19.



Está demostrado que estas pruebas permiten definir qué personas pueden aportar plasma, que luego de ser aplicado a pacientes afectados con el coronavirus, les permite lograr una recuperación sorprendente.



Es por ello, dice el senador, que Cofepris debe permitir continuar con las pruebas de detección de anticuerpos, siempre bajo la supervisión de la Cofepris y conforme a la normatividad requisitos de esta institución.



Monreal dijo al secretario de Salud en su carta que, ’en medio de esta pandemia, debemos dar, a los médicos y enfermeras la mayor cantidad posible de herramientas para salvar vidas y evitar el colapso de nuestro Sistema de Salud’.



Por primera vez, la Permanente sesiona a distancia



Luego de semanas de reticencias a usar las herramientas digitales en los procesos legislativos, los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizaran hoy su primera e inaugural sesión oficial vía medios digitales.



Para ello, los casi 40 senadores y diputados que integran esta comisión, fueron capacitados por el área de asistencia parlamentaria en el manejo de nuevas tecnologías de la información.



Mediante estas herramientas, los senadores y diputados participarán hoy desde sus casas en la primera sesión formal a distancia.



Durante esta sesión la senadora tabasqueña de Morena, Mónica Fernández, presidenta del Senado recordará que con este paso se cumplen dos objetivos: mantener activo y dentro de sus funciones al Congreso, y a la vez dentro del respeto a las medidas para continuar con la mitigación de la epidemia causada por el virus SARS-CoV2.



Durante esta sesión, explicó la senadora Fernández, se tiene previsto atender con rigor todas las previsiones sanitarias dictadas por el Consejo de Salubridad General; y de manera rigurosa, las disposiciones del Acuerdo emitido el 14 de mayo.



Consideró que senadores y diputados han sido uno de los principales promotores de mantener las medidas para continuar con la mitigación de la epidemia causada por el virus SARS-CoV2.



Y así lo han venido realizando durante la Jornada Nacional de Sana Distancia y lo continuarán haciendo, en cumplimiento de la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas.



Enfatizó que la celebración de la reunión a distancia observará, en todo momento, los procedimientos establecidos en los ordenamientos y normas aplicables a los trabajos de la Comisión Permanente y reiteró que, no obstante, el semáforo rojo en la Ciudad de México, quienes participan de los trabajos de las cámaras federales del poder legislativo, iniciará el regreso paulatino a sus actividades, observando todas las previsiones correspondientes.



Estate quieto de Monreal a Ramírez Cuéllar



Ante la ola de inquietudes levantada en buena parte de la sociedad y el sector del dinero en México con una propuesta que pretende obligue a Inegi a investigar montos y fortunas de los ricos más ricos en México, para luego aplicarles a estos pellizcos de solidaridad a sus patrimonios a fin de disminuir la desigualdad, el diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente provisional de Morena, recibió ayer un severo y rápido estate-quieto del senador Ricardo Monreal.



’En el Senado de la República actuaremos con precaución y prudencia en temas que polarizan a la población’, subrayó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien agregó que ’no es tampoco momento para ampliar las facultades al Instituto Nacional de Estadística y Geografía -Inegi)- para convertirlo en un organismo fiscalizador’, subrayó.



Y Monreal repitió además que en el Senado no existe ninguna iniciativa para medir la desigualdad y la concentración de la riqueza o ampliar las facultades del Inegi y del Servicio de Administración Tributaria.



Dijo que entiende que el fondo de la propuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar, quien hasta hace poco era presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, es la de la progresividad fiscal, la cual él mismo comparte.



’Sólo que no es el momento para discutirla… es inoportuno’, indicó el zacatecano..



Todo esto, porque hacia fines de la semana anterior, el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, publicó un comunicado en el cual proponen que el Inegi tenga facultades para medir la concentración de la riqueza.



Monreal aclaró que ante este tipo de propuestas en el Senado se actuará con precaución y prudencia, ya que son temas que polarizan a la población.



Recordó que el Inegi es una institución ideada y proyectada para levantar estadísticas y no para operar como órgano fiscalizador.



Lo que pide Ramírez Cuéllar, dijo Monreal, ya lo realizan otras instancias del gobierno y del poder Judicial.



Por lo pronto, dijo, a falta de iniciativa o propuesta formal, ’estamos discutiendo sobre la nada jurídica’.



Si la propuesta se presenta ante el Senado, será discutida con toda seriedad y en Parlamento Abierto para buscar consensos sobre lo que se requiera en materia de progresividad fiscal al término de la emergencia sanitaria.



Afirmó que luego de la pandemia surgirá un nuevo orden mundial en materia económica, por lo que nadie podrá escapar a nuevas reglas fiscales tras superar la emergencia sanitaria, pero éstas tendrán que ser discutidas por todos para que no sienta ningún sector que existe agresión o persecución, pues no es ese el propósito.



’No le conviene al país estar en un proceso de confrontación. Necesitamos a todos los sectores y necesitamos que estén juntos para poder enfrentar con éxito los efectos devastadores que tendrá la pandemia’, concluyó.



