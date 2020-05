Monreal sepulta la reforma de la Ley de Presupuesto, de AMLO

Integrado en contra el bloque opositor (PAN, PRI, MC y PRD), el líder de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, el zacatecano Ricardo Monreal, afirma que no hay forma de que se apruebe la reforma de la Ley de Presupuesto.



Requeriría de mayoría calificada que no tenemos, indicó.



Destacó que el bloque, a propuesta de Dante Delgado, y en lugar de una reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria -que daría poderes extraordinarios al presidente López Obrador para colocarlo por encima del Congreso-, reclama convocar al Presidente, y los otros poderes, a un Gran Acuerdo Nacional de Emergencia para enfrentar las secuelas económicas del Covid-19.



Él quedó de proponerlo a sus compañeros de Morena, para luego dar una respuesta.



Monreal indicó que durante el encuentro de ayer para llegar a acuerdos previos a la instalación de la Comisión Permanente, al que acudieron todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, y dentro de un debate a ratos álgido, difícil, polarizado, normal donde a pesar de todo, dijo, se mantuvo el respeto, el diálogo, una actitud sensata de todos, sin renunciar a su posicionamiento, algo normal dentro de la democracia, quedó claro que el llamado bloque opositor no permitirá avanzar en la aprobación de la iniciativa enviada por AMLO para tener el control autónomo del presupuesto.



La cuestión es que este momento de dificultad económica y sanitaria, el Presidente de la República requiere de cierta autonomía para responder a las consecuencias del Covid-19, dijo.



Pero ello no permitiría aprobar la iniciativa del mandatario tal como está planteada, ’no podría tener una suerte afortunada… creo que tendrá que modificarse… (para) que deje a salvo el equilibrio de poderes, el papel del Congreso, y de la Cámara de Diputados, que tiene facultades de exclusivas sobre el presupuesto.



’No es una reforma, es una iniciativa, no la considero absolutista, creo que el Ejecutivo la plantea con el interés de asignar recursos extraordinarios para enfrentar la pandemia’.



Monreal explicó que López Obrador tenía al menos otra alternativa:



’Pudo solicitar la reasignación del presupuesto a la Cámara de Diputados, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados…’



Pero optó por enviar esta iniciativa que se abre a ser discutida por las dos cámaras.



Y ahí es donde el tema se complica, porque si bien la Cámara de Diputados, donde Morena y aliados tienen mayoría, y pueden aprobar tal cual ésta iniciativa, entonces dejarían a los senadores la responsabilidad de modificarla.



’… si pasa como está, o como se envió, me temo que nosotros la modificaremos’, subrayó.



Por lo pronto, la iniciativa de López Obrador para quedarse con el control total del presupuesto deberá superar hoy el rechazo del bloque opositor.



Y es que, como lo planteamos ayer, la Comisión Permanente cuenta con 37 legisladores, 18 senadores y 19 diputados de entre los cuales Morena tiene 24 y la oposición 13.



Pero para convocar a un periodo extraordinario para aprobar la iniciativa, se requieren 25 legisladores. Es decir, por 1 Morena no logra tener mayoría calificada.



’Si el bloque opositor se mantiene en contra, no lograremos el periodo extraordinario…



’Fueron tajantes: no están de acuerdo con la ley como está planteada, la modificación que se propone; y no están de acuerdo en algunos casos del periodo extraordinario… respetable su posición, yo no garantizaría el que ya tengamos periodo extraordinario a la puerta… se requiere mucha negociación… no está garantizada la convocatoria al periodo extraordinario, porque se requieren las dos terceras partes’, divagó Monreal.



En cuanto al rechazo expresado a esta iniciativa por Porfirio Muñoz Ledo, a la cual el hoy diputado federal de Morena calificó de violatoria del equilibrio de poderes, Monreal dijo:



’… el diputado Porfirio Muñoz Ledo es un político de excepción, su voz siempre es muy escuchada y su historia valorada. Yo nunca me voy a pelear con la historia.



’Creo que le asiste la razón en alguna de sus críticas, y creo firmemente que no pasará la iniciativa tal y como fue enviada, es lo que creo. Y, creo que mejor conviene buscar al interior de la mayoría, de qué forma resolvemos, enmendamos, corregimos la iniciativa y mantenemos a salvo el equilibrio de los poderes y la autonomía del Poder Legislativo frente al Ejecutivo, eso es lo que creo.



’Sí hay otras salidas, desde mi punto de vista, para rehabilitar el presupuesto.



’La aprobación del presupuesto, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.



’Todas las leyes, o la Constitución, requieren de un ejercicio bicameral. En el caso del presupuesto no, en el caso del presupuesto sólo se requiere la aprobación de la Cámara de Diputados.



’Pudo haberse enviado una solicitud de modificación del presupuesto, que le corresponde a la Cámara de Diputados; y también es un ejercicio para reasignar ese año, 2020, el presupuesto, sin que afecte la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria’.



Interrogado respecto del llamado a la serenidad hecho ayer por él, el zacatecano explicó:



’Me preocupa que en esta época de crisis, de pandemia, de desencuentro, de polarización política, de rebelión del capital, haya estas voces de cesionistas, de separatistas para romper el Pacto Federal, no es afortunado. Y, tampoco se debe de aprovechar la diferencia política sobre el tratamiento de esta pandemia para anunciar anticipadamente separaciones.



’No es viable, no es viable la separación (de algún estado). Primero, porque el que decide eso es el Congreso, si un Estado se agrega o se desagrega, tiene que autorizarlo el Senado y el Congreso, porque representamos el Pacto Federal.



’Y no es viable, porque no tienen ellos mayoría; y no es viable porque es todo un procedimiento constitucional.



’Como bandera política, como discurso político, se puede pronunciar, pero en la realidad no es objetivo asumir una decisión de ese nivel y de esa magnitud.



’Sí se puede revisar el pacto fiscal, sí se pueden revisar los convenios de descentralización de salud, sí se pueden revisarla propia Ley de Coordinación Fiscal, la Coordinación, todo eso se puede; ¿pero romper el Pacto Federal?



’Separar un estado de la República o ese estado solicitar ser adherido a otra república del norte o de otro lugar no es posible, no es tan fácil.



’Sí es posible, pero sería un despropósito, para mí que soy partidario del federalismo, que fui gobernador de una entidad federativa, es un despropósito enorme que no creo que la población tuviese, aunque haya voces aisladas de que sueñan con ser un estado asociado de la Unión Americana, desde hace años, no es nuevo, años.



’Y las experiencias de la historia son desafortunadas, en ese sentido, en el mundo, por eso no lo creo y espero que no se dé’, indicó.



Y es que el debate se ha ampliado y en algunos estados del norte de México han surgido voces que reclaman la separación y otras el rompimiento del pacto Fiscal.



Y ello ha sido retomado por grupos políticos de la oposición.



’No, no veo forma de que se rompa el Pacto Fiscal… hay mucha polarización y ya vemos que el PAN, que ya gobernadores, partidos y sociedad civil, unirse para evitar una ‘Presidencia autoritaria’…



’Es su papel, yo no tengo ninguna actitud de descalificación contra el PAN, es un partido político de oposición. Ellos luchan por retornar al gobierno y porque este gobierno sea destronado o sea ganado en las urnas y ellos están haciendo su trabajo político partidista.



’A mí me gustaría que todos estuviéramos unidos para acompañar al Presidente en sus decisiones económicas.’, concluyó.



