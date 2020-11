Montan operativo célula Covid-19 en Ecatepec para prevenir contagios en día de muertos

Ecatepec, Méx., a 2 de Noviembre del 2020.- A través de la Célula Covid-19, el gobierno de Ecatepec desplegó un operativo la noche de este 1 de noviembre para llamar a habitantes y comerciantes del municipio a permanecer en sus casas y prevenir contagios del virus. Autoridades suspendieron un baile sonidero dedicado a la Santa Muerte en la colonia Vista Hermosa.



La noche del 1 de noviembre la célula Covid del gobierno municipal recorrió diversas comunidades de Ecatepec para invitar a regresar a sus casas a los ciudadanos que salieron con sus hijos a pedir la tradicional ’calaverita’, así como a locatarios y comerciantes ambulantes a no ofrecer dulces a los niños y extremar las medidas sanitarias en sus negocios.



Luego de que el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras anunció la posible regresión al Semáforo Rojo de la emergencia sanitaria, las diversas áreas del gobierno local reactivaron el Plan Ehécatl, implementado desde el inicio de la contingencia en marzo pasado y que a través de diversas acciones busca frenar la propagación de contagios de coronavirus.



Personal de las direcciones de Protección Civil y Bomberos y Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, así como de la Coordinación de Mercados Tianguis y Vía Publica municipal, que integran la célula Covid, recorrieron seis colonias en las que hubo abundante presencia de personas en las calles celebrando el Día de Muertos y otros que pedían ’calaverita’.



Entre las localidades visitadas destaca la colonia Nueva Aragón, donde vecinos saturaron la avenida Luis Echeverría, algunos con disfraces alusivos al Día de Muertos, otros solamente con maquillaje y los más que acompañaban a sus hijos disfrazados a pedir ’calaverita’.



Debido al exceso de personas en las calles fue necesario realizar perifoneo con dos unidades de Protección Civil, cuyos mensajes advertían los riesgos del Covid-19 y pedían a las personas no exponerse a posibles contagios.



A través del perifoneo los funcionarios municipales solicitaron a la concurrencia regresar a sus domicilios. Tras más de una hora de hacer presencia el número de colonos disminuyó, pero los rondines continuaron hasta aproximadamente la media noche del domingo.



En avenida Suterm, colonia Río de Luz, y bulevar de los Aztecas, en Ciudad Azteca, locatarios informaron a sus clientes que no darían ’calaverita’ a los menores para evitar aglomeraciones de personas; sin embargo, algunos conductores que transitaban por ambas avenidas repartían dulces a los niños.



En avenida Francisco Villa, en el pueblo de Guadalupe Victoria, familias pasaban a los diversos negocios para solicitar dulces para los pequeños, por lo que la célula Covid también mantuvo presencia en esta comunidad.



*Suspenden baile sonidero*



Cerca de 50 personas que celebraban un baile sonidero frente a un altar dedicado a la Santa Muerte, en calle Manzano de la colonia Vista Hermosa, fueron dispersadas por autoridades municipales para prevenir posibles contagios de Covid-19 y evitar incremento de este padecimiento en Ecatepec.



Hasta el lugar donde se realizaba el convivio arribó personal del gobierno municipal, con apoyo de Seguridad Pública, para solicitar a los asistentes que se retiraran, pues en Ecatepec prevalece el semáforo epidemiológico en naranja, por lo que las reuniones que representen aglomeraciones de personas están prohibidas.



Ante la posible regresión a Semáforo Rojo, por instrucciones del alcalde Fernando Vilchis Contreras se reactivó el Plan Ehécatl, que contempla 30 acciones para prevenir la propagación del virus y resguardar la integridad y la salud de los ecatepenses durante la pandemia.



A estas acciones se suman los operativos de personal de las áreas de Protección Civil, Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano para supervisar que establecimientos comerciales acaten las medidas sanitarias recomendadas por autoridades de salud.