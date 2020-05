Monterrey reiniciará actividades económicas el 14 de mayo

Con la inauguración de tres obras pluviales, que habían quedado pendientes por la pandemia de Covid-19, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, anunció oficialmente que las actividades económicas de su municipio arrancarán el próximo 14 de mayo.



Detalló que los primeros giros que iniciarán operaciones serán la construcción para que continúen obras públicas y privadas, los restaurantes y las ventas al menudeo.



Agregó que las autoridades sanitarias ya dejaron claro que el virus no va a desaparecer, que no hay cura, vacuna, ni tratamiento, por lo que es mejor seguir con nuestras vidas ordinarias tomando precauciones sanitarias.



’La perspectiva del virus es que no va a desaparecer tampoco el 14 de junio, ni el 14 de agosto, tenemos que aprender a convivir con esto, llevar a cabo las reglas que se requieren para evitarlo y hay giros comerciales e industriales que pudieran operar con estas medidas que yo estoy hablando’, puntualizó.



De la Garza Santos detalló que en todos los negocios e industrias se exigirá mucha higiene, uso de tapabocas, gel antibacterial y zonas constantemente desinfectadas.



En particular los restaurantes deberán cumplir con disminuir su capacidad de recepción de clientes al 50 por ciento, evitar aglomeraciones y mayor sanitización de las áreas, así como los protocolos higiénicos recomendados por el sector salud.



Advirtió que aquellos establecimientos o empresas que no cumplan con estas disposiciones serán clausurados de forma definitiva y se les retirarán los permisos para operar.



De acuerdo con el Presidente Municipal estas medidas fueron consultadas y avaladas por la principales cámaras empresariales y organismos intermedios de la entidad.



El alcalde inauguró siete kilómetros de drenajes pluviales en tres colonias de Monterrey, lo cual representó una inversión de 300 millones de pesos y beneficiará a más de 200,000 habitantes del municipio.