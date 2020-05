Morena actuará con tolerancia y prudencia ante polarización que ha propiciado la emergencia sanitaria, asegura Monreal



La proximidad de elecciones generará sobresaltos políticos, advirtió el legislador.



No se presentarán las trampas que se hacían en administraciones pasadas, como la compra de votos o que el gobierno actuara en favor de un partido, dijo el senador.



El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que su bancada actuará con tolerancia y prudencia ante el clima de polarización que se vive actualmente, y la fuerte oposición y crítica al Presidente de la República y sus políticas.



En videoconferencia, el senador dijo que este ambiente se recrudecerá más, pues en un poco más de un año habrá renovaciones en la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas estatales y cientos de presidencias municipales y congresos locales.



Señaló que la proximidad de estas elecciones hará difícil caminar sin sobresaltos políticos, pero la gente tiene más conciencia y madurez, por lo que sabrá diferenciar y elegir libremente a quién darle su voto.



Aseguró que ya no se presentarán las trampas que se hacían en administraciones pasadas como la compra de votos, que el gobierno actuara en favor de un partido o que los programas sociales se condicionaran al voto por algún candidato. ’Estoy seguro que ya no habrá eso porque es un compromiso del Presidente de la República’, apuntó.



Recordó que el Senado ha promovido una legislación más fuerte en la materia, ya que ahora los delitos electorales se consideran graves y pueden no alcanzar fianza. Además, se dijo convencido de que el titular del Ejecutivo y la Fiscalía General de la República (FGR), actuarán correctamente.



Respecto a la constitución de frentes por parte de distintos gobernadores, para luchar, proponer o intervenir en las políticas públicas, dijo que es un proceso natural y normal que se sumen a bloques y que haya diferencias respecto a planes y programas.



Recordó que antes se ’satanizaba’ este tipo de unidades, porque se decía que iban contra la Constitución, ya que los gobernadores no podían asociarse. Ahora, precisó, ’es un nuevo gobierno, que se propuso un cambio de régimen, entonces no es lo mismo que en el pasado’.



En este sentido, señaló que el gobierno no podía acudir a un endeudamiento irracional como una copia del pasado. No se habría resuelto el problema y estaríamos en condiciones de mayor vulnerabilidad en el mundo, con mayor carga pública y sin solución de fondo, advirtió.



Expresó que el Presidente hubiera obtenido ’aplausos efímeros y temporales’, pero habría tenido la reprobación de las generaciones actuales y futuras. ’El giro que ha dado para respaldar a las clases necesitadas es ideal y correcto’.



En cuanto a la nueva ley de educación en Puebla, Ricardo Monreal Ávila consideró que se trata de una armonización indebida con la Constitución y la Ley General de Educación, que no refleja el espíritu de la reforma que se aprobó hace algunos meses en el Congreso de la Unión.



Dijo que el verdadero objetivo de la ley nacional es respetar el papel de las instituciones privadas en la consecución de los fines educativos que establece la Carta Magna. Opinó que la constitucionalidad de la nueva legislación local tendrá que ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



No había necesidad de que en este momento se intentará distraer o desarmonizar una disposición nacional. En el Senado estamos del lado de la legalidad, seremos los primeros en señalar los excesos o las malas interpretaciones al espíritu de la Ley General de Educación comentó.



Monreal Ávila recordó que la educación pública y privada se han complementado en su tarea de hacer progresar a México, ’y en esa ruta seguiremos andando’. No estamos de acuerdo en que se violenten derechos de las instituciones privadas, subrayó.



Mencionó que no es correcto que en este momento se establezcan modificaciones legales que pueden llevar a seguir confrontando sectores de la población. Yo no creo en eso. Me parece que se debió discutir de mejor manera, escuchar a las instituciones privadas y no apresurar un dictamen, que siempre resulta muy cuestionado, apuntó.



El senador de Morena insistió en que ninguna ley local puede ir en contra de la Constitución General de la República.



Sobre la iniciativa que pretende crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como derogar algunos fideicomisos, el legislador dijo que primero tendría que pasar por la colegisladora como Cámara de origen, y, en caso de llegar al Senado, la mayoría legislativa planteará que se discuta en Parlamento Abierto.



Monreal Ávila recordó que Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, sostendrá una reunión a distancia con los integrantes de la Junta de Coordinación Política este miércoles a las 12:00 horas.



El próximo jueves hará lo propio el gobernador del Banco de México, ‎Alejandro Díaz de León; y el martes de la próxima semana, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar.