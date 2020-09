Morena busca ’acelerar’ reforma al sistema de pensiones

Ciudad de México. 27 septiembre, 2020.-La reforma al sistema de pensiones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una amplia discusión en la Cámara de Diputados, pero se buscará con los diversos grupos parlamentarios darle celeridad para aprobarla lo más pronto posible.



Así lo afirmó el coordinador de Morena en el Palacio de San Lázaro, Mario Delgado, al subrayar que la iniciativa enviada por el Presidente servirá para corregir la reforma de 1997 que eliminó el sistema solidario de pensiones y estableció las cuentas individualizadas.



"Con esta reforma vamos a corregir una de las herencias más terribles del régimen neoliberal: la reforma de 1997, que lo único que generó fue un sistema que no generaba pensionados, sino desprotegidos, pues más de 60 por ciento de los trabajadores no alcanzaría a tener pensión en ese esquema", puntualizó.



El también presidente de la Junta de Coordinación Política calificó además de falso que la iniciativa proponga una especie de control de precios sobre las comisiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).



Precisó que entre los objetivos de la reforma está el que las comisiones por la administración de cuentas de pensiones esté dentro del promedio del mercado internacional, donde se consideran países como Estados Unidos y Chile.



"La idea es que se cobren comisiones que en promedio serán iguales a las de otros países, porque ya durante muchos años este sistema ha permitido que las comisiones estén claramente por encima de los promedios internacionales", dijo.



Delgado subrayó asimismo que las aportaciones de los trabajadores no se modificarán, pero la aportación patronal pasará de 5.15 a 13.87 por ciento, para alcanzar 15 por ciento en total. El gobierno federal modificará su aportación solo para beneficiar a los trabajadores de menores ingresos.



"Por primera vez en la historia de México, la pensión del trabajador tendrá un incremento real del 40 por ciento", destacó.



El líder parlamentario de Morena celebró que la iniciativa haya contado con el aval del sector empresarial, que de manera responsable apoyará para que la propuesta tenga viabilidad y se beneficie a los trabajadores de México.



"Estoy seguro que, al aprobarse esta propuesta, vamos a pasar del modelo neoliberal al modelo de la economía moral, y empezar a corregir los excesos del pasado, elevar la contribución de los empresarios, sobre todo en este momento de emergencia sanitaria por el coronavirus’, señaló.



La propuesta del Ejecutivo Federal prevé disminuir de mil 250 a mil el número de semanas cotizadas para tener derecho a la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez.



El trabajador podrá acceder a este beneficio cuando tenga 750 semanas cotizadas y se irá incrementando hasta alcanzar mil semanas en 2031.