Morena caminará en unidad para consolidar la 4T en Guerrero: Pablo Amílcar Sandoval

Al asegurar que "en Guerrero, Morena seguirá caminando en unidad", Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, asistió a la reunión de aspirantes a la candidatura del gobierno de Guerrero que convocó el Comité Ejecutivo Nacional.



En este encuentro, que fue encabezado por el presidente del partido, Mario Delgado Carrillo, participaron también la Secretaria General, Citlalli Hernández Mora, el delegado en el estado, Salomón Jara Cruz y 11 aspirantes a la gubernatura de Guerrero.



La reunión se realizó en la sede nacional donde se les convocó a la unidad y tras una plática, se acordó ir a una encuesta interna, donde no solamente será la popularidad lo que se mida, si no también la honestidad y todos firmaron una carta compromiso para respetar los resultados de la misma.



Se les invito a los aspirantes a dejar la diatriba, las diferencias, el pleito y caminar por la verdadera unidad; Mario Delgado Carrillo reiteró que no es ganar por ganar. Es triunfar para impulsar la transformación de México.



En este encuentro participaron además de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; Adela Román Ocampo, Esther Aracely Gómez Ramírez, Nestora Salgado García, Marcial Rodríguez Saldaña, Antonio Helguera Jiménez, Arturo Martínez Núñez, Rubén Cayetano García, la petista, Beatriz Mojica Morga y los externos, Luis Waltón Aburto y Alberto López Rosas.



También estuvieron Pedro Miguel, Ivonne Cisneros quienes tendrán la responsabilidad de la Encuesta para definir al próximo Gobernador de Guerrero.