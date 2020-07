Morena, carcomen sus entrañas

Elecciones 2021: políticos de risa

El ser de las cosas, no su verdad, es la causa de la verdad en el entendimiento.

Santo Tomás de Aquino, teólogo italiano





Estamos en la antesala de las elecciones del 2021, consideradas las más importantes de la historia por el número de posiciones en el ámbito federal así como en los Estados del país. La mitad del territorio cambia autoridades locales y todos elegimos el Congreso.

Aquí, precisamente en el Congreso Federal, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se juega la gobernabilidad de su administración e incluso la permanencia de la Cuarta Transformación o mejor escrito del gobierno socialista de Morena.

No es un asunto menor. AMLO sabe que podría perder sus principales piezas para la sucesión presidencial si pierde la mayoría en el Congreso.

Hay una preocupación sobre Morena. Pueden seguir los pasos de los países como Venezuela, de dejar a sus incondicionales a perpetuidad, como lo hizo el dictador ’electo democráticamente’ (por cierto, paso lo mismo con Adolfo Hitler), Hugo Chávez. Un sistema político y económico que demostró su inviabilidad en el mundo entero, y deja una larga estela de pobreza y miseria.

El cinismo de los políticos corruptos de morenistas en poderes estatales, legislativos y municipales, y la incompetencia de muchos de ellos, ha llevado a muchas regiones a distribuir la miseria. Antes se distribuía la riqueza inequitativamente. Pero, daba la oportunidad de quien se preparaba y trabajaba con tesón lograba mejorar su vida. Ahora, todos parejo, todos jodidos en la miseria. Lo ideal es el justo reparto de la riqueza, lo que no pueden lograr los políticos, ya que su objetivo es pensar como Carlos Marx, pero aspiran vivir como Carlos Slim.

En fin, pero en política, debe estimar que las cosas deben reconfigurarse para equilibrar los poderes. Cuando estaba el PRI, necesitaba contrapesos. Por ello, el mismo gobierno priista dio una válvula de escape y abrió la presencia de más partidos políticos. Estos, viven en su zona de confort.

Morena, al mando de Alfonso Ramírez Cuéllar, definitivamente está sentada en el poder y vive de la imagen de Andrés Manuel López Obrador, pero también AMLO se convierte en un pasivo para su partido. El poder desgasta y definitivamente se ve en el desarrollo de la imagen pública del Presidente de la República, que ha disminuido notablemente, desde el inicio de su administración. Esto, por las decisiones tomadas, últimamente, en torno a la pandemia del COVID-19.

Pero, no es únicamente esto, sino que las promesas de mejoramiento económico y del crecimiento en el empleo, no se han cumplido por infinidad de factores que van desde los externos por el desarrollo de la economía en momentos de crisis sanitaria, hasta las decisiones adoptadas en relación a las políticas empresariales de defensa del empleo.

Esto le dará un margen de pérdida de simpatizantes, especialmente en las clases media baja y alta, que tenían confianza en que terminarían con la corrupción, hecho que no ha ocurrido, a pesar que, como dice, la casa se barra de arriba hacia abajo.

Mientras esto ocurre, los partidos opositores están materialmente dormidos. El PAN, al mando de Marko Cortés, pasmado e inmóvil al quedarle grande la silla de presidente del CEN de ese partido, perdió el control del partido, mismo que ganaron los gobernadores de Acción Nacional.

Estos han mostrado mayor oficio político, mismo que empequeñeció al michoacano. Cortés, también achicó al PAN, en momentos que podrían ser la opción opositora ante la aplanadora morenista, que pese a su caída, sigue con mucha atracción de los electores, de acuerdo a las encuestas. El PAN, actualmente es ideológicamente el partido que contrasta, pero con una dirigencia de papel tan delgado que cualquier viento lo rompe.

El PRI, al mando de Alejandro Moreno, alias ’Alito’, su temor a enfrentarse a López Obrador, prefiere hundir en la ignominia a ese partido. Se creen que están en los tiempos de ’todo el poder’ del priismo totalitario. Su arrogancia es similar a la que tenían cuando estaban en la Presidencia. Hoy, materialmente son poquito más que nada, y se comportan con la arrogancia de los viejos tiempos. Bueno del resto de los partidos, ni para qué perder el tiempo.

Con esta oposición, que está en su zona de confort y con dinero en la bolsa, no se perfilan grandes cambios en el panorama democrático del país.

PODEROSOS CABALLEROS: Aeroméxico se acoge al Chapter 11, ante la comunidad financiera de Estados Unidos, por pérdidas tras medidas contra la pandemia.

Latam y Avianca, también en bancarrota. La empresa que dirige Andrés Conesa, francamente es un caso que quiere atraer las miradas del gobierno mexicano para que salga en su apoyo. La verdad es que es labrar en el aire. No logrará nada. Los que saldrán mal librados serán los inversionistas, que al final perderán más y más.

*** En México la industria de medicamentos genéricos registró un crecimiento exponencial. En número absolutos México cuenta con más del 90% del volumen de medicinas genéricas; mientras que en Estados Unidos es de 82%; Alemania 76%; Canadá 74% y Reino Unido es del 70%. El crecimiento se ha dado con todo y el mito que tanto la Cláusula Roche-Bolar como la Gaceta de Vinculación IMPI-Cofepris, se forjaron como un obstáculo para la incursión de genéricos en México. La realidad, como lo es en el proceso de vinculación que existe desde 2003 en el reglamento de insumos para la salud (artículo 167bis), ha logrado que 9 de cada 10 medicamentos en el mercado mexicano sea de genéricos.

*** Querétaro desarrolla el nano satélite K’oto (chapulín, en otomí), el cual se pretende lanzar a la órbita desde la Estación Espacial Internacional en Japón, a 300 kilómetros de altitud a mediados del próximo año.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Hace siete años, L’Oréal, la compañía de la industria de belleza y cuidado personal inició el proceso para incorporar la sustentabilidad dentro de sus procesos de trabajo. Para 2030 la compañía tiene como meta que 100 por ciento de los plásticos de sus empaques sean reciclables o de fuentes de base biológica. ’la sustentabilidad está mejorando nuestra rentabilidad. Hemos tenido los mejores siete años en crecimiento y rentabilidad; esto ayuda a la compañía a tener progreso y mejoras’, dijo en conferencia jean-paul agon, presidente y ceo de la compañía.

