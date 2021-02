Morena: chamaquear a victoriano y al ‘verde’

No cabe duda que la dirigencia estatal de Morena chamaqueó por enésima ocasión a Victoriano Wences Real, comisionado político del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero, y a Alejandro Carabias Icaza, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya que solamente los ilusionó de ir en coalición para la gubernatura, diputaciones locales y Ayuntamientos, lo cual no ocurrió, pues al morenista Marcial Rodríguez Saldaña se le ’olvidó’ presentar un escrito al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en el que informara que dejaba sin efecto su salida de la coalición que había presentado el pasado 10 de diciembre.

El plazo venció el domingo 14 de febrero. ¿Y qué creen? Don Victoriano anda que no lo calienta ni el sol.

Luego entonces, al PT y al PVEM no les queda otra opción que buscar a un candidato, ya sea ex priista, ex perredista o a uno de los que no lograron la candidatura en Morena. O aceptar lo que les ofrece Marcial Rodríguez: apoyar a Félix Salgado en una alianza de facto.

El dirigente de Morena argumentó que ’ya no alcanzó el tiempo’ en el Consejo Estatal del domingo para tratar la alianza por la gubernatura con el PT y el PVEM, y apeló a la buena voluntad política de Wences y de Carabias para respaldar la candidatura de Salgado Macedonio como lo hicieron hace unos días en las reuniones que sostuvieron como dirigentes.

La lógica Morena es clara: si quieren, súmense, y si no, también… no los necesitamos en la boleta, sólo sus votos. ¡Zas!

Cabe destacar que el PT, el PVEM, Movimiento Ciudadano (MC) y los partidos de reciente creación corren el riesgo de perder su registro en las elecciones del 6 de junio, ya que la verdadera competencia será entre Morena, el PRI, el PAN y el PRD.

A Victoriano y a Carabias, insisto, los chamaqueó Morena.

I’m sorry!

SANDOVALISTAS REPUDIAN A FÉLIX

Los que de plano no apoyarán a Félix Salgado como candidato a la gubernatura, es el equipo político de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, ex delegado del gobierno federal en Guerrero, y la ’verdadera militancia’ de Morena.

Así lo dio a conocer el diputado local y presidente del Consejo Estatal de ese partido, Luis Enrique Ríos Saucedo, en entrevista para la Agencia de Noticias IRZA.

’Hay mucha gente que ha estado en Morena durante muchos años y no se siente identificada con este compañero (Félix Salgado Macedonio)’, dijo. Y sentenció: ’Mientras no esté la verdadera militancia, no puede avanzar’.

Otro sandovalista que está inconforme con ’El Toro sin cerca’ y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el abogado Laudencio Villanueva de la Luz, hermano de Moisés Villanueva de la Luz, diputado federal asesinado hace una década en la región de la Montaña.

A través de su cuenta de Facebook posteó: ’Con todo respeto Obrador, te me vas mucho a la chingada. Defiendes a un psicópata. No tienes madre, hermana o hija, o que pedo (sic)’. ¡Zas!

ENTRE OTRAS COSAS… El ex diputado Alejandro Arcos Catalán recibió la tarde de este miércoles el respaldo de la expresión política Alternativa Democrática Guerrerense (ADG) para la presidencia municipal de Chilpancingo, ya que es la mejor carta que tiene el PRD y el que garantiza mejores obras y soluciones para los chilpancinguenses.

El ex aspirante a la gubernatura por el PRD y ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local en la LVIII Legislatura, Carlos Reyes Torres; el ex senador de la República, ex presidente del PRD en Guerrero y actual diputado local, Celestino Cesáreo Guzmán, y el ex diputado federal y actual integrante de la Dirección Nacional del PRD, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, destacaron el liderazgo y el importante trabajo que desde hace varios años ha realizado Arcos Catalán en los barrios, colonias y localidades de Chilpancingo. Por lo que consideraron que es el más idóneo para abanderar al Sol Azteca en esta elección.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias