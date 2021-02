MORENA da la bienvenida pública a Unidos para consolidar la 4T en Nezahualcóyotl y en el país:

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Estamos obligados a buscar los acuerdos necesarios para enfrentar y derrotar, en las urnas, a quienes solo buscan recuperar prebendas y continuar saqueando al país como lo hicieron en las últimas décadas, dijo el presidente municipal de este municipio, Juan Hugo de La Rosa García.



Por su parte, Mario Martín Delgado Carrillo, dirigente nacional de MORENA, sostuvo que la alianza PRI, PAN, PRD, está destinada al fracaso, no tienen propuestas y su único objetivo es detener y descarrilar el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque extrañan sus negocios, complicidades, pero ya se quitaron la máscara y tienen el rostro de la corrupción, extrañan los moches y los etiquetados, pero no lo vamos a permitir, afirmó Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de MORENA, al dar la bienvenida pública en Nezahualcóyotl a la Agrupación Política Nacional Unidos, a fin de consolidar el gran movimiento de transformación que vive el país.



Al encabezar el Encuentro de Unidad de las Izquierdas por el Progreso de Nezahualcóyotl, en este municipio, Mario Delgado señaló que hoy MORENA refrenda la alianza con Unidos por Un Mejor País, que encabezar Juan Hugo de la Rosa García, a quien pidió a que juntos toquen puertas y abran conciencias para consolidar en las urnas un movimiento que obtuvo su primer paso en 2018, pues vamos contra gobernadores de derecha que van a querer utilizar el presupuesto y endeudarse más para comprar conciencias, por ello, trabajemos de la mano, añadió.



Resaltó la importancia de que agrupaciones como Unidos, se sumen a este movimiento de transformación que además han demostrado encabezar gobiernos municipales ejemplares como es el caso de Nezahualcóyotl, donde se ha realizado un ejercicio de gobierno de la gente, austero, eficiente e incluyente.



Por su parte, Juan Hugo de la Rosa García, dirigente nacional de Unidos por un Mejor País, puntualizó que desde aquí, hacemos un llamado a la unidad de todas las fuerzas progresistas y de izquierda, a superar y mirar más allá de los intereses de grupo o personales.



Enfatizó ’estamos aquí quienes, desde diferentes trincheras de la izquierda social, política y partidaria, hemos transitado con encuentros y desencuentros un largo camino, de luchas por reivindicaciones económicas, políticas, sociales, así como de mejores condiciones de vida y de trabajo para los mexiquenses, nos une la aspiración de tener un México democrático, con menos desigualdad social, con justicia, donde desaparezca la corrupción.



Así estableceremos mecanismos para construir acuerdos y consensos en una ruta crítica que trascienda la fecha de las elecciones federales y locales del 6 de junio de este año, las cuales son inéditas porque están en juego no solo la elección de ayuntamientos, sino también la de las y los legisladores de la Cámara Local y la Cámara de Diputados Federales.



Aseguró que en este momento, son relevantes estos comicios por la polarización existente en México,desde las elecciones federales del 2018, cuando los partidos tradicionales de la derecha perdieron las elecciones, se ha manifestado con mayor claridad la diferencia de enfoques, entre quienes quieren conservar los privilegios y quienes luchamos contra la injusticia social.



Ahora, se han agrupado en una Coalición Electoral el PAN, el PRI y el PRD con el único propósito de detener la transformación del país, iniciada por Andrés López Obrador, Presidente de la República, lo que nos obliga a buscar los acuerdos necesarios para enfrentar y derrotar, en las urnas, a quienes solo buscan recuperar prebendas y continuar saqueando al país como lo hicieron en las últimas décadas, dijo Juan Hugo de la Rosa.



Puntualizó que esta agenda incluye la construcción de dos hospitales de especialidades: uno del Instituto Mexicano del Seguro Social y un hospital general en la zona norte del municipio, pues hace más de 30 años no se construyen nosocomios, esto ha quedado en evidencia durante esta pandemia generada por el Covid 19.



Contribuyamos a lograr la mayoría de diputados y diputadas federales que permita continuar el esfuerzo de AMLO, avanzar en la transformación de México, tener las mejores condiciones y ganar el referéndum que ratifique la permanencia del Presidente de la República en 2022, y sentar las bases para que en el 2023 por fin se alcance la alternancia en el estado de México, para así mejorar a fondo la vida de los mexiquenses y siga adelante la cuarta transformación, aseguró el dirigente Nacional de Unidos.



Llamó a las izquierdas a ponerse de acuerdo mediante un gran consenso y sin exclusiones para triunfar juntos en las elecciones municipales, pues si bien es cierto se han logrado muchos avances en Nezahualcóyotl, aún hay múltiples tareas por hacer en materia de movilidad, medio ambiente y la modernización de esta Ciudad.



Por último, Juan Hugo de la Rosa solicitó mediante la intervención del gobierno federal, de las autoridades estatales, mexiquenses y de la Ciudad de México, así como de gobiernos municipales de esta región oriente, se establezcan acuerdos metropolitanos para mejorar la seguridad pública, el medio ambiente y la movilidad, entre otros temas, ya que ahora no existen condiciones para que un municipio como Nezahualcóyotl resuelva, por sí solo, estos retos.



Por su parte, Isaac Martín Montoya, Delegado especial y Secretario Nacional de Jóvenes de MORENA, reconoció que se deben redoblar esfuerzos para sumar votos del pueblo y quitar de en medio a esas fuerzas opositoras, a aquellas fuerzas que obtienen el triunfo a través de dádivas, amenazas y clientelismo; apelamos al voto libre, de visión progresista, a favor del pueblo y lograr que la 4T se consolide en el país, concluyó.



En el Encuentro Unidad de las Izquierdas por el Progreso de Nezahualcóyotl, estuvieron presentes, Raciel Pérez, presidente municipal de Tlalnepantla, René Bejarano, Dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza; Sergio Osorio, presidente de Unidos por un Mejor País; el presidente de Cocotitlán, Tomás Suárez, así como dirigentes de la Agrupación Política, y precandidatos de izquierda a un puesto de elección popular.