Morena debe evitar un ’Zeferinazo’ y ’Aguirrazo’ en 2021; abanderará quien sí representa a la 4T, reitera Luis Enrique Ríos

Al asegurar que se busca evitar se dé un Aguirrazo o Zeferinazo al interior de Morena rumbo a la pre-elección de su abanderado por la gubernatura, el presidente del Consejo de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo pugnó para que en el proceso de selección de candidato su abanderado no sea impuesto por la derecha y afin a sus intereses oscuros, ni mucho menos a quienes "fueron operadores del daño" en otros procesos electorales.



"Lo hemos dicho muy claro, no podemos darle paso al oportunismo político que quiere transferir a Morena la continuidad del régimen" aseguró.



En una gira de trabajo por la Zona Norte, recordó que durante los periodos que gobernó el PRD en Guerrero, en 2005 y 2011, se dio continuidad al mismo régimen al mantener en la pobreza y rezago a la entidad, donde no se registró ningún cambio en favor de los más pobres.



Por lo que afirmó que en Morena "No se caerá en la trampa de la derecha y la reacción que quieren imponernos a candidatos a modo, donde aunque parezca que ganemos en realidad seamos derrotados".



Llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta del proceso interno para evitar el "gatopardismo de los partidos de siempre y los candidatos a modo. Hacer como que todo cambie para que todo siga igual; como ocurrió entre 2005 y 2014" dijo.



Ríos Saucedo, explicó que lo que se busca es que lo que construye el movimiento dure décadas y "no suspiros sin trascendencia", que se establezca una verdadera transformación en Guerrero, siguiendo la misma línea que lleva la nueva República que encabeza Andrés Manuel López Obrador, por lo que reitero: "Los que fueron operadores del daño, no pueden abanderar la solución" .



"Necesitamos un proyecto en Guerrero con la misma línea del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que el estado acelere la ruta de la transformación; cimentada en bases ciudadanas no partidistas. Lo hemos dicho muy claro, no podemos darle paso al oportunismo político que quiere transferir a Morena la continuidad del régimen antiguo", explicó.



En su gira de trabajo, el también diputado local, visitó Taxco de Alarcón, Tepecuacuilco e Iguala de la Independencia, desde donde reitero que continuarán en la ruta del proyecto de Nación con quien si represente a su movimiento.



"El cambio llegará con quien si representa los principios y valores de nuestro movimiento y lo apoyaremos desde la organización de la ciudadanía, de manera pacífica, responsable y comprometida", finalizó.