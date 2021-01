MORENA debe realizar una ’limpieza de la política’ en Guerrero: Pablo Amílcar Sandoval

*Sandoval Ballesteros, representa el verdadero proyecto de nación, reiteran morenistas en Costa Chica



Marquelia, Gro., 10 de enero 2021.- Ante miles de afiliados y simpatizantes morenistas en la Costa Chica, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros dijo que no se dará ni un paso atrás en el fortaleciendo del movimiento de MORENA hasta lograr garantizar un cambio profundo en Guerrero.



Entre las porras de ‘no estás solo’ Sandoval Ballesteros fue recibido en Marquelia, donde lo esperaban fundadores de Morena, diputados, alcaldes, regidores y líderes sociales.



El alcalde de Azoyú, José Efrén López Cortes, inició la reunión expresando un reconocimiento al ex delegado federal en Guerrero de quien destacó su lealtad al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiterando su respaldo para continuar con la Cuarta Transformación; ’vamos a salir adelante, es por eso, que aquí está tu gente Pablo y aquí estamos contigo, esta transformación no para, aquí vamos a seguir hasta que a Guerrero le vaya bien.



Posteriormente, en su mensaje Pablo Amílcar Sandoval enfatizó que ’aún no hay obstáculo que nos detenga’ reiterando que como constructores del movimiento seguirán en MORENA.



Los ciudadanos atentos escucharon su llamado a la dignidad, fortaleza y colectividad, a no perder los objetivos por los que se constituyó el movimiento, el cual dijo, es lograr el bienestar social más allá de las elecciones y los cargos públicos.



’Tenemos frente a nosotros una gran posibilidad de transformar al estado, las condiciones de vida del pueblo, necesitamos políticos que reflejen la política que Andrés Manuel está encabezando, que reflejen la honestidad, que reflejen el trabajo duro, el trabajo digno’



Pablo Amílcar Sandoval reiteró que se debe aspirar a tener gobernantes que lleguen limpios y sin compromisos, para que se dé una limpieza de la política y lograr gobiernos dignos como el que encabeza López Obrador, siendo el Comité Ejecutivo Nacional quién debe vigilar y garantizar los procesos internos de las candidaturas.



’Andrés Manuel López Obrador no está comprometido con nadie, no le debe nada a nadie, solo lo manda el pueblo y así queremos que sea este trayecto político en el estado de Guerrero y en sus municipios, en los distritos, en cada rincón del estado, queremos dignidad para el pueblo a través de esta limpieza de la política y sabemos que se pueden lograr, sabemos que se puede hacer en el estado y en los municipios’ finalizó.