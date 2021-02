Morena debe retirar candidatura a Félix Salgado: Alejandro Rojas

www.guerrerohabla.com



CIUDAD DE MÉXICO, 16 de febrero de 2021.- El senador suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz-Durán exigió a Morena retirar la candidatura a gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio.

Mientras exista la duda sobre las gravísimas imputaciones que le han hecho varias mujeres por violación, el fundador del Ala Democrática consideró esto es una ofensa hacia el sexo femenino del país. En su lugar, Rojas Díaz-Durán propuso que deberá asumir la candidatura quien quedó en segundo lugar, que se trata de mujer, a fin de reivindicarlas.

’Yo no soy juez, pero es cada día más grande la indignación y la erosión acelerada de la credibilidad hacia Morena, por lo que hay que tomar decisiones firmes, contundentes y ejemplares’, puntualizó en un posicionamiento.

El morenista criticó al dirigente del partido, Mario Delgado, quien debe mostrar empatía, solidaridad y apoyo con todas las mujeres de México, en tanto las instancias judiciales hacen su trabajo, por lo que no puede mantener una actitud desdeñosa y evasiva respecto a esta situación.

’El dilema es muy claro: Morena está o no está a favor de las mujeres. Yo sí estoy a favor de las mujeres en su legítima exigencia de justicia. ¿Y tú, Mario?’, cuestionó Alejandro Rojas.

Fuente: Quadratín