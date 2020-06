Morena debe salvar la actual legislatura: Cabada

"No hay pretextos, Morena debe organizarse para salvar la 62 Legislatura, la oposición hace lo propio, pero en la fracción tenemos que implementar estrategias", manifestó Marco Antonio Cabada, diputado por el distrito 06 local, al ser entrevistado este martes por redes sociales.



Señaló que al menos 350 iniciativas de ley están paradas por la poca voluntad de la oposición que están en alianza de facto, sin embargo, expresó que ’ello no significa que Morena no ha hecho su trabajo al poner sobre la mesa propuestas ciudadanas’.



Refirió que están a tiempo de mover el ajedrez político e informar a la población sobre las condiciones del Congreso local. Expresó que en cuanto al Covid-19 hay suficientes propuestas que no están en las prioridades de lo demás grupos parlamentarios.



Sobre el tema de la reelección que fue adjudicada al partido guinda, Cabada indicó que dicha propuesta no fue de la 4T y que aún así hay desinformación para confundir a los ciudadanos, cuando es por todos sabido, que la iniciativa se fraguó desde el PRD en años anteriores y que en la actualidad sólo fue ratificada y votada por la 62 Legislatura.



Recordó que Morena es el partido del pueblo y que pese a los golpes mediáticos y las fake news, se ha consolidado como una verdadera propuesta y una opción contundente, honesta y real para los comicios de 2021, finalizó.