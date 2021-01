Morena deben evitar vulgares populistas y nefastos gobernantes, no reconocen designación de Félix Salgado en Guerrero: Luis Enrique Ríos

www.guerrerohabla.com



** Si no se corrige ’el partido se nos llenará de broncos, botudos y copetudos’ advierte



CHILPANCINGO, Gro., 04 de enero 2021.- El Comité Ejecutivo Nacional de MORENA se comprometió a que el abanderado a la gubernatura de Guerrero estaría identificado con los principios y valores de la 4T, por lo que exigirán se clarifiquen las encuestas y metodología aplicada de acuerdo a la convocatoria emitida, adelantó el presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo, esto con el fin -dijo- de evitar lleguen al poder vulgares populistas y nefastos gobernantes.



En entrevista, el diputado local dio a conocer que la entidad se suma a las inconformidades que se han registrado en todo el país por la designación de los coordinadores estatales, por lo que indicó no hay un reconocimiento, ya que no se cumple con lo apegado al significado histórico de morena.



’Al igual que en todo el país, en Guerrero no hay conformidad, por que la dirigencia nacional se comprometió que el perfil ganador estaría identificado con los valores y principios de Morena, en ese sentido, exigimos al CEN clarifique el contenido de las encuestas, ellos se comprometieron a que no se mediría vulgarmente el conocimiento ni la popularidad, si no el partido se nos llenará de broncos, botudos y copetudos, que pueden ser populares, pero nefastos gobernantes’ advirtió.



Adelantó que en Guerrero no se podrá imponer a un personaje que no garantice la lucha social y los cambios que requiere la entidad o podría estar en riesgo una verdadera transformación; por lo que habrá una reorganización de bases desde el territorio para que el CEN escuche sus demandas.



’Lo decimos con mucha claridad, sabemos que no les gusta que les digamos las cosas, pero sabemos qué nos van a escuchar, en Guerrero no se van a poder imponer’ dijo.



Insistió en que empujarán con mucha fuerza esta postura, porque se debe de corregir la metodología de selección de abanderados para próximas designaciones de diputados federales, locales y alcaldías.



’Con este mensaje, nos dicen que quienes antes estuvieron en contra y hoy sin ningún valor, sin poder dar una explicación de sus conductas pasadas, hoy pueden ponerse al frente y desplazarnos y les decimos no nos vamos a ir de Morena, nosotros somos los que formamos Morena, nosotros somos los constructores de este movimiento’ refirió.



Recordó que a pesar del momento actual de adversidad lo van a superar, como sucedió en diversas etapas del movimiento - partido, y donde no permitirán que destruya al partido quienes no abonaron, trabajaron y lucharon por construirlo: "Aún nada está escrito", consigna



Dijo que un amplio grupo de morenistas se mantienen firmes y en defensa del verdadero proyecto que solo representa, Pablo Amílcar Sandoval.