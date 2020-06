Morena: el botín de guerra

Hemos sostenido que en el actual gobierno, Morena solamente ha sido una organización, pero no se ha convertido en partido, el verdadero valor de Morena está sin duda en Andrés Manuel López Obrador, la gente votó por él, él representó la confianza de los mexicanos para cambiar las cosas ante el hartazgo, desilusión y encabronamiento de todos por las pillerías y corruptelas de los políticos y en este campo se destruyeron los partidos y solamente quedó Morena, pero no por ellos, sino porque era el ropón del Presidente.



Después de dejar el dirigencia de Morena, el presidente encarga a Yeidckol Polenvsky la presidencia de Morena y en el primer momento el partido dejó de ser un instrumento de poder para dejar a AMLO las manos libres para que integrara a su equipo, y el partido entró en una crisis, no por Yeidckol, sino porque las necesidades del momento obligaban a que mantuvieran la sana distancia, y sin duda, la lealtad y apoyo de Yeidckol en favor del Presidente no se cuestiona ni se duda, lo que sucedió es que muchos que encabezan las tribus comenzaron a sentir la necesidad de tener poder y para ello, nada mejor que Morena, y comenzaron las disputas y las envidias y los chismes y se dieron a la tarea de, primeramente, generar una división alentando las aspiraciones de algunos y algunas que consideran que tienen el poder y el afecto y cariño de AMLO, y con ello, cuando AMLO también tomó la sana distancia de Morena, aprovecharon para dar el golpe pensando en que tendrían presupuestos amplios y lugares para colocar a sus gentes en los puestos y presupuestos, y así comenzaron una intensa campaña en contra de Yeidckol para desprestigiarla y alejarla o poner en duda el afecto y lealtad con el Presidente, y se dieron los cambios, la operación se generó desde el Senado y la Cámara de diputados y de algunas secretarías y familias poderosas que controlan muchos puestos en el gobierno de López Obrador y les hace pensar que ello es la muestra de su poder y de su transcendencia como herederos de AMLO en el poder, y desataron las campañas de ’desprestigio’, y así tratan de poner a Yeidckol como una ’mala administradora’, cuando ella ha demostrado que jamás manejó los recursos de Morena y que todos los actos financieros tienen el respaldo, de tal manera que ha solicitado una AUDITORÍA A NIVEL NACIONAL y exige que se dejen de soltar borregos para generar dudas, el asunto es de tal magnitud que, sin duda, en poco tiempo, tendrá AMLO que entrarle al quite para salvar su organización o para dejarla al garete y entonces sí que nos llevará el tren a todos los mexicanos, porque entrarán los grupos en la disputa del poder, y cuando esto sucede a nivel interno en un equipo gobernante se puede esperar todo, pero no se debe olvidar que será la base para su propia destrucción tal como sucedió en los conflictos del PAN y del PRI, donde los peores enemigos de su gente fueron desde el interior por las ambiciones y por el control del poder para tener puestos y presupuestos, olvidando que el liderazgo no es de ellos ni de su ’partido’, sino que está en manos del Presidente, de tal suerte que ha dicho que si siguen peleando él estaría dispuesto a dejar Morena, y a lo mejor pues para allá va cuando se piensa que es una declaración fuerte para tratar de poner orden y no se logra. En fin, son tiempos de crisis y de aclaraciones y Yeidckol ha puesto las cartas sobre la mesa y exige no jugar con cartas marcadas, sino con cartas abiertas y claras, y por ello, seguramente, será vital que se realice la auditoría nacional en Morena y a lo mejor, saldrán muchos negritos en el arroz, y ya veremos la reacción del Presidente…



Se olvida que en los tiempos actuales hay muchos sectores que piensan en que AMLO debería dejar el poder y se olvidan de que faltan cuatro años para ello y que, quieran o no reconocerlo, cuenta con un amplio respaldo popular, AMLO, sigue siendo un dirigente adorado por las bases y las mayorías pobres del país y están tan convencidas de su política que estarían dispuestas a levantarse en armas en contra de sus detractores, y ello generaría sin duda alguna una total división en el país que provocaría una violenta confrontación, por ello, aliados y enemigos deben entender que no estamos en tales tiempos, se olvidan quizá de que la cercanía con Estados Unidos impedirían que eso sucediera a menos que propiciaran una intervención militar de los norteamericanos que no soportarían un país en llamas y en un posible cambio que le llevara a iniciar un movimiento revolucionario de tipo socialista, porque al final de cuentas deberían entender que AMLO no anda en esos caminos, sino en un proceso de cambio, y para ello, se tiene que demostrar en hecho y no discursos que el cambio es bueno para las mayorías y las mantendrá en paz y esto es lo que se busca mostrar a los demás países, porque si se pierde la paz social por movimientos de protesta y rebeliones en América, no duden que volverán los tiempos del golpismo y de la represión, ahora, con total fuerza y acción porque los norteamericanos no dejarán de tener el control de América, y para ello estarían dispuestos a todo, si soportan y convienen con AMLO es porque este ha mostrado que no anda en los radicalismo que muchos en su partido piensan que debería ser el camino y si perdemos este espacio y oportunidad podríamos correr enormes riesgos en el país y llegar, incluso, a una interversión armada de parte de los gringos, lo que sería desastroso para todos.



Entendiendo esto, creo que por ello AMLO no ha propiciado que Morena sea un partido fuerte, porque se podrían descarrilar las relaciones con EU, y por el momento, no tenemos ni las condiciones ni fuerza suficiente para hacerlo, la dependencia económica de EU, con México es enorme y de México con EU es igual, si se rompe este equilibrio, pues podremos estar en graves conflictos internos y externos para los que no estamos capacitados ni preparados, así que como dicen en mi pueblo: Bájenle a los moditos porque si no, no nos vamos a entender y dejen las ambiciones y la lucha por el poder en Morena, porque esta organización seguirá controlada por el líder, el mero mero, no hay condiciones para que sea un partido que lleve a una ’revolución’ como la que han tratado los ambiciosos ’dirigentes’ actuales, no es el momento ni los tiempos…porque el qe ’pregunta no se equivoca’ a menos que hayan preguntado y tengamos un doble juego, y en política, todo se vale.



