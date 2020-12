Morena eligió a Clara Luz Flores como candidata a la gubernatura de Nuevo León en 2021

Clara Luz Flores, quien hasta hace unos días se desempeñó como la presidenta municipal del municipio de Escobedo, fue elegida por Morena, el partido más poderoso de México, para ser su candidata a gobernadora del estado de Nuevo León en las elecciones de 2021.



Mario Delgado, el presidente nacional del partido, anunció este domingo el triunfo de Flores en las encuestas internas del partido. ’Recibo estos resultados con el compromiso y la responsabilidad que significan’, aseguró la nueva abanderada morenista tras conocerse los resultados.



Sin embargo, la candidatura de Flores había sido rechazada en un principio por los sectores más ’duros’ del partido, que ven su candidatura como una traición del partido a la organización de las bases en la entidad norteña, debido a su militancia por el PRI (Partido Revolucionario Institucional), a la cual renunció en febrero pasado.

Ahora, el reto de Clara Luz será el de unificar al partido en su búsqueda del triunfo electoral. Durante la breve conferencia de prensa donde los dirigentes de Morena ofrecieron los resultados, Delgado, Flores y otros candidatos levantaron los brazos como muestra de unidad.





Sin embargo, destacó que la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, una de las figuras cercanas al grupo que rechazó a la alcaldesa, decidió mantener los brazos cruzados. ’Queremos quitarnos de alianzas entre compadres y amiguismos que en Nuevo León siguen prevaleciendo’, expresó Flores en una breve alocución en la sede de Morena en la Ciudad de México.



Formaremos un equipo donde estaremos todos los que queremos el bien de Nuevo León

Delgado, por su parte, destacó que Flores ha sido electa por la ciudadanía tres veces en Escobedo, el municipio que gobernó entre 2018 y hace unas semanas, luego de haber sido presidenta municipal entre 2009 y 2012.

Además, Flores fue diputada local en Nuevo León entre 2006 y 2009; secretaria del Ayuntamiento de Escobedo, entre 2003 y 2006; directora jurídica municipal en el mismo municipio entre 2000 y 2003, todos ellos cargos que ocupó durante sus 22 años de militancia priista.



Y es que Flores renunció al PRI en febrero de 2020, apenas hace unos meses, argumentando que el partido no le aportaba ’valor’ al estado ni al país. Por ello, anunció en aquel momento, buscaría una plataforma política donde pudiera contribuir al desarrollo del país y que ahora encontró en Morena.



Mario Delgado la calificó como una mujer ’valiente’ y ’honesta’ que ’coincide con los principios de la Cuarta Transformación’, como se autodenominó el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido.

’Queremos ganar el gobierno de Nuevo León para poder transformar al estado, establecer un puente con el sector empresarial y que haya desarrollo económico, así como una eficaz coordinación con el gobierno de López Obrador’, añadió el dirigente.



Por último, Delgado, que no tomó preguntas de los medios ni permitió que Flores las respondiera, señaló que apuntarán a unificar ’a los militantes que fundaron Morena en el estado’. ’Han luchado para que hoy tengamos la posibilidad de ganar con Clara Luz. Seremos incluyentes’, concluyó.



El trabajo para la unidad será arduo. Y es que en contra de Flores están también las declaraciones de su propio esposo, Abel Guerra, compadre del actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez ’El Bronco’, todos ellos de extracción priista.



En un polémico video filtrado en redes sociales, Guerra aseguró que, en Escobedo, la gente votaba por Flores pero en realidad lo hacía por él. ’La gente vota por Clara Luz porque es mi esposa, la mitad de las casa de Escobedo…’, dice en una grabación realizada a principios de año.



Sin embargo, Flores aseguró la semana pasada que ella es la presidenta municipal de Escobedo. ’En el municipio mandaba yo, en mi casa mando yo y en el gobierno del estado voy a mandar yo. Es increíble, pero no les cabe en la cabeza’, aseguró en una entrevista con el diario El Financiero.



Los críticos de la ganadora de la candidatura comenzaron a organizarse en redes sociales con la etiqueta #ClaraLuzNoEsMorenista, donde señalaron su pasado priista, el mismo que tuvo el actual gobernador, quien ganó las elecciones locales de 2015 como candidato independiente.



Con la selección de Flores, ya son tres mujeres en las primeras cuatro candidaturas anunciadas por Morena rumbo a las elecciones intermedias de 2021, donde se renovarán 15 gubernaturas en total. Se trata de Layda Sansores, por Campeche; Marina del Pilar, por Baja California; y Víctor Castro, en Baja California Sur.