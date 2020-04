MORENA EN LA ENCRUCIJADA Y SUS ALIADOS SIN MORENA

’EL VOTO RAZONADO DE LA CLASE MEDIA EDUCADA 2021-2024 ’



Los claroscuros del poder y sus líneas de ajedrez en el Edomex: La reunión sabatina (14 de marzo 2020) de la cúpula morenista, algo quedó bien en claro templar las fuerzas de ese poder mediático del 2018 y sus acuerdos a los espacios territoriales con su pragmatismo de que nada cambie en su etapa de conocer las fuerzas contrarias del Gap mayor : la posición de poder al interior del partido que mantienen el senador Higinio Martínez Miranda y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González. En la defensa del principio de la mano en cuanto a su posicionamiento de sus presidentes, diputados locales y federales a una línea que se acorta el tiempo para su ajedrez y conciliar con el operador Alfonso ramirez de la izquierda sindical dese sus inicios en el PRD Y su compañero de equipo Benito Pardo, así como Marcelo canciller de la política exterior con la interior.



Las otras fuerzas de los lobos alfa de morena sin unidad ,eso sí ,de intereses de poder contra la 4t , se le suma a la falta de oposición .también asistieron gente ligada a Daniel Serrano Palacios ,de Bertha lujan del grupo de Los Puros y al alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz ,independiente a la Horda de morenos y sus operadores del viejo cuño , de los Obradoristas ; sin embargo fue evidente el interés de Alfonso Ramírez Cuéllar por la gente de Higinio el cómo se mueve en el Edomex y ver sus flancos posibles y sus pretensiones a la etapa de la afiliación, credencialización y la etapa de los consejeros distritales para determinar el método de la encuesta a nivel nacional y estatal.



El problema que los términos electorales de los partidos políticos ante el INE SE ACORTAN PARA LAS POSIBLES ALIANZAS PARCIALES O TORALES EN BASE A LA COALICIÓN (MORENA ,PT,PES,Y PVEM ) .LA ETAPA D LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DESDE LA PRESIDENCIA CON OBJETIVOS CLAROS MANTENER EL CONGRESO FEDERAL CON MAYORÍA Y LOS POSIBLES PARTIDOS DE NUEVA CREACIÓN QUE AL NO CONSOLIDARSE MORENA DE FOMENTADO (LUCHAS INTESTINAS ) Y DIVISIÓN DE PODER, AMLO TENDRÁ EN EL AJEDREZ SUS ALIADOS DESDE LA VOLUNTAD Y PODER ACORDAR POR SEPARADO CON GOBERNADORES O POLÍTICOS. Los tiempos electorales se acortan y un partido en revueltas de poder y recursos: La lucha contra la dirigente nacional.



El objetivo común la destituya a Yeidckol de la presidencia nacional de morena, logrado por encima de los estatutos, el que deberá organizar a Morena al interior, Alfonso Ramirez. Bertha Luján aliada con los Puros, y que se renueven las carteras más importantes para acceder a los recursos públicos del IEEM.

LOS GRUPOS DE MORENA AL INTERIOR: los Gapos, los puros y con los Ulloa el pastel presupuesto público. Alcaldes y diputados con el objetivo 2021. Se cae el congreso extraordinario del 26 de enero por ilícito y amañado Y COMO RESULTADO LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL , VALIDA ESTOS ACTOS: Morena inmersa de intereses de poder en el Edomex.



La circunstancia y coyuntura, un gobierno plural, en base a la migración política y la utilización del voto útil, contra el voto del sistema. Ha producido mayor pobreza y desigualdad social, una justicia postergada para más de 18 millones de habitantes de acuerdo a sus tipologías regionales y el primer lugar en electores a nivel nacional, el partido en el gobierno -PRI, ha diseñado la vida política, económica . Los municipios gobernados por Morena enfrentan serios problemas de administración y a una seria de acciones que lesionan a la población.



La prestación mínima de servicios públicos. Seguridad, agua, pavimentación, alumbrado público, etc. Si quieren recuperarse, tendrían que corregir el rumbo y hacer una limpia seria al interior de su Partido MORENA y poner orden, de lo contrario empezarán a perder alcaldías, gobiernos estatales. Un termómetro seria la elección del 2020 en el Hidalgo a las presidencias municipales y las diputaciones locales en Coahuila, Gobiernos Priistas a nivel local.



El Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM CONTROLADO POR EL GRUPO GAP-con Miroslava Carrillo) instrumento de control de los municipios para que no se salgan del guacal a las líneas del 2021-2023. Los Municipios ineficientes que violentan los formularios de recursos por 10 mil 912.7 millones de pesos. La falta de documentación que compruebe y, o justifique el gasto; realización de traspasos indebidos; erogaciones que no se relacionan directamente con los objetivos y metas contemplados en el presupuesto.



Morena, mantiene una tendencia favorable con 30 al 35 %, seguido del PAN con 28.8 por ciento, PRI con 7.5% y PRD 3.7 %, el grave problema de la oposición es que no hay oposición. Y a las circunstancias del estado de ánimo de la población y a la apatía con abstencionismo 70 % y una participación del 30%, las líneas de poder de un sistema de partidos a una inminente coalición de partidos. La circunstancia y coyuntura, un gobierno plural, en base a la migración política y la utilización del voto útil, contra el voto del sistema, que ha producido mayor pobreza y desigualdad social.

La justicia postergada para más de 18 millones de habitantes de acuerdo a sus tipologías regionales y el primer lugar en electores a nivel nacional, el partido en el gobierno -PRI, ha diseñado la vida política, económica de los habitantes del valle de México con sus tipologías.



Los errores tácticos del reciclamiento de figuras públicas no gratas en el Pan al escenario y al candidato de coalición, lo más lógico es mandarlo al congreso federal en el 2021 para que pueda acomodarse en el proyecto de la Corona Virreinal. El fondo de todo esto los términos para el proceso electoral del 2021 y su registro de coaliciones parciales, totales más tardar noviembre del 2020 con el control del IEEM y conforme a la ley de partidos políticos.

Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son gobernadas por Morena de los puros y del Gap (El cogobierno del PRIMOR), no están bien aprobados. Hay mas caso: CHALCO, TEXCOCO (se ha polarizado con el tema de los huachicolero y la movilidad de la delincuencia las desapariciones y homicidios, los dos grupos de la delincuencia de los carteles por la plaza Tepito, el cartel de Jalisco) TECÁMAC, Valle de Chalco, COACALCO, LOS REYES, ATIZAPÁN, IZCALLI, NAUCALPAN. La inseguridad en los municipios del Valle de MÉXICO.



La iniciativa para reducir el tiempo para la organización y el desarrollo del proceso electoral para diputados y ayuntamientos en el Estado de México 2021, que iniciaría en enero y no en septiembre como lo marca la actual legislación. Si da el resultado esperado esta iniciativa se apruebe, son los grupos de morena, como el de Texcoco, Y Los Puros de Daniel Serrano Palacios. El retraso propiciado por las diferencias partidistas de las facciones al estilo PRD. La situación de los partidos en cuanto a la falta de motivación ciudadana a la participación y al problema general el abstencionismo por más del 70 % de abstencionismo.