MORENA en su laberinto

1.

El laberinto de la soledad parte de una opinión trágica e irrevocable: en el ser mexicano está presente, aun después de muchas generaciones, el hecho de que se trata de un pueblo surgido de una violación.

Octavio Paz escribió:

’En todas sus dimensiones, de frente y de perfil, en su pasado y en su presente, el mexicano resulta un ser cargado de tradición que, acaso sin darse cuenta, actúa obedeciendo a la voz de la raza’.

¿Cuál raza?

La de la violación de Cortés a Mallinali, de la que ha nacido el hijo de la que chingaron. El hijo de la chingada.

2.

El domingo, por ahí del mediodía, cincuenta, de 87 consejeros estatales del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, acordaron, por mayoría simple, adoptar y registrar, como aspirante a la candidatura a gobernador, a Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan cinco denuncias por violación y agresiones sexuales.

El lunes, temprano, el Instituto Estatal Electoral recibió la solicitud de registro por parte del señalado públicamente de haber chingado a cinco mujeres. La solicitud fue recibida y será sometida a valoraciones legales cuyo término vence el próximo cuatro de marzo.

Él, a quien la mala fama pública señala como el chingador de mujeres, presumió en su página personal de facebook:

--- ’Ya soy el candidato a gobernador de Guerrero, oficial, de MORENA ¡Vivan las mujeres!’, dijo al recordar que ese mismo día se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres.

--- Se ha chingado a cinco. Se ha chingado a todos. ¡Qué chingón!

3.

En un texto de Miguel de Unamuno publicado en la revista argentina Caras y Caretas en 1921, y también en su texto de ese mismo año, La tía Tula, el escritor, refiriéndose a la tragedia de Sófocles sobre Antígona, la hija de Edipo y su madre, Yocasta, plantea la necesidad de emplear un término equivalente a la palabra fraternal (derivado del latín "frater", hermano) pero relacionado con las hermanas:

[..] ¿Fraternal? No: habría que inventar otra palabra que no hay en castellano. Fraternal y fraternidad vienen de frater, hermano, y Antígona era soror, hermana. Y convendría acaso hablar de sororidad y de sororal, de hermandad femenina.

¿Cuál fue la tragedia de Antígona?

Un problema común con su hermana, relacionado con la diferencia entre lo ético y lo legal.

Desde entonces viene que sororidad se emplea para referirse a la solidaridad entre mujeres en un contexto de discriminación sexual y violencia patriarcal.

--- ¡Qué bonito se lee, se escucha, suena! ¡Qué chingón!

4.

México es un país donde la impunidad se ensaña, sobre todo, con las mujeres. De cada cien casos por violencia sexual, tan sólo 98 son denunciados ante alguna autoridad. De los dos que sí son denunciados, tan sólo el punto tres han recibido una condena.

Eso lo han dicho las mujeres organizadas en ’Colectivas’, como ellas le llaman, para llamar la atención en cuanto a la gravead de casos impunes. ¿Por qué?

Porque de ese punto tres por ciento que sí son sancionados, el cero punto uno por ciento corresponde a poderosos que han abusado, acosado o violado a mujeres, desde su nicho de poder.

Es como la tragedia de Antígona y su hermana, que defienden la ética y la moral de la familia, frente al poder legal representado por su padre. Ellas han hecho sororidad para defenderse, él impuso la legalidad porque tenía poder.

La fraternidad, como escribió Unamuno, se da entre los hombres que, como Mario Delgado y el presidente de México, han respaldado la legalidad de la presunta inocencia de Salgado Macedonio con el argumento:

--- ’Mientras no haya sentencia él tiene sus derechos políticos vigentes’, han dicho. ¡Qué chingón argumento, en un país donde, la impunidad, mide 99.7% y la justicia aspira a un .3%!

5.

Nadie lo duda. Félix Salgado Macedonio aprobará, con excelencia, el examen a que lo sometan los consejeros electorales de Guerrero y será candidato oficial por ahí de cuatro de marzo próximo.

--- ¿Pensar en una impugnación ante el tribunal estatal electoral? ¡Ja! ¡No chinguen!

Ahí está metida la mano chingona de un chaparrito chingón que tiene tres salarios: asesor de la presidencia municipal de Acapulco, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Guerrero y secretario general, considerado dirigente estatal, del partido del Movimiento de Regeneración Nacional.

El hermano sanguíneo de éste es el presidente del Tribunal Estatal Electoral

---¿Pensar en conflicto de intereses? Jamás se considera eso entre quienes son chingones.

6.

Y si Félix será candidato a gobernador, porque así lo ha dispuesto el presidente de México, con la impunidad disfrazada de legalidad, pasando por encima de la ética, ya podemos imaginar lo que pasará con las candidaturas a nueve diputados federales, 28 diputados locales y 81 presidentes municipales, de Guerrero.

Dicen que el método de la encuesta es el mejor, el más chingón, para resolver ese dilema. Pero…

--- ¿Cuánto cuesta pagar a una encuestadora?

--- ¿MORENA tiene dinero para pagar tres mil 458 encuestas?

Esa cifra corresponde dos mil 457 municipios, 300 distritos federales electorales, 686 distritos locales electorales y en quince gubernaturas, donde habrá elecciones el próximo mes de junio en México.

Supongamos que cada estudio cuesta ciento cincuenta mil pesos. Multipliquemos esa cifra por las tres mil 458 encuestas que, dicen, aplicarán. El resultado es de 518 millones con setecientos mil pesos. Eso sin contar a los trescientos 17 mil 720 regidores y síndicos que existen en el país.

¿Imaginan encuestar a cada regidor?

--- ¡Es un chingo de dinero!

7.

Por ello es que Félix será candidato y ese método, el del dedo disfrazado de encuesta, se aplicará en todos los casos.

Por ejemplo: para el caso de Acapulco, hay enojo en Palacio Nacional con las dos diputadas federales y aspirantes a la alcaldía. Abelina López y Rosario Merlín, votaron en contra de, al menos, dos iniciativas presidenciales en la Cámara de Diputados. Una de ellas la de la reforma educativa.

Por ello las mandarán a buscar su reelección.

--- ¡Ya se chingaron!

En éste caso, y si la tómbola chingona de MORENA decide que toca género y va mujer, será la presidente municipal de Acapulco quien sea la candidato al mismo cargo.

Aunque ella jamás aplicó la sororidad con las mujeres víctimas, sí aplicó el método del aplauso al acudir al registro de su fraternal candidato a gobernador. Eso le haría la candidato.

En caso de tocar varón, busquemos el nombre de alguien que no sea diputado local, pues, a éstos, los enviarán a reelegirse, a todos.

El candidato sería quien tenga relaciones con el círculo de poder político cercano al presidente y su dedo elector: Yoshio Ávila, ex colaborador del coordinador electoral de MORENA y hoy subsecretario de Gobernación.

--- ¿Y los cientos que se la creyeron se inscribieron a la ilusión de una candidatura, aunque sea regidor?

--- ¡Esos ya se chingaron!

8.

Octavio Paz fue un chingón. Tuvo razón cuando escribió:

Así. Así de cruel.

Corrección al punto 4 de la columna De Frente: debe decir: 4.

México es un país donde la impunidad se ensaña, sobre todo, con las mujeres. De cada cien casos por violencia sexual, 98 no son denunciados ante alguna autoridad. De los dos que sí son denunciados, tan sólo el punto tres han recibido una condena. OFREZCO UNA DISCULPA POR EL ERROR.