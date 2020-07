Morena enquistó a ’fieles’ en el INE

No dejó pasar ni el viento

• La disputa fue entre tribus

• Afloran nuevos liderazgos

• Se consolida la partidocracia



Es absurdo en dividir a la gente en buena y mala. La gente es tan solo encantadora o aburrida.

Oscar Wilde, novelista irlandés.



Por Víctor Sánchez Baños



En una estrategia político-electoral, el Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena, no podía dejar cabos sueltos. Por ese motivo tuvo que meter la mano, aprovechando su mayoría simple y con apoyo de sus alianzas opositoras, en la designación de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral.

Cada uno de los cuatro consejeros electos tienen firmes lazos con los partidos políticos, lo que aleja, cada vez más, la posibilidad de tener un Instituto Electoral en el país, que se auténticamente ciudadano, alejado de las estructuras de los partidos políticos.

Esa partidocracia monolítica, nos impide a tener representantes en los Congresos e incluso en los puestos administrativos, con independencia de esas estructuras que las llevan al poder, a las cuales deben lealtad y obediencia.

En México, no se la deben a los dirigentes de partido, sino a las estructuras que de estas emanan. La lealtad es para mantenerse en chambas consecuentes y continuas.

En el pasado nos el INE se mantuvo siempre bajo los caprichos del partido en el poder, que tenía que negociar con las minorías opositoras para dar la imagen de una democracia.

Actualmente, las cosas cambiaron en ese sentido. El cinismo llega a extremos que no tienen ni el menor recato de imponer a sus incondicionales. Lo hizo el PRI, en las épocas de totalitarismo tricolor que fue disminuyendo a partir del gobierno de Carlos Salinas y el aniquilamiento de esa estructura en el tiempo de Ernesto Zedillo.

Al llegar Vicente Fox, las cosas cambiaron para bien. El presidencialismo, de la mano del panismo, tuvo que buscar alianzas con el PRI y el PRD, sus equilibrios. Lo mismo pasó con Felipe Calderón y después con Enrique Peña Nieto, quien no quiso fortalecer el PRI, porque sabía que lo traicionaría al terminar el sexenio. El prefirió traicionarlo.

Por ello, no me espanta que Morena haya tomado el control del INE con cuatro consejeros que servirán de estrategia para evitar piedras en el camino electoral para el 2021, donde se juega la gobernabilidad el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, digo no me espanta, porque es la costumbre entre las élites de poder en México, a través de los años. Nos habían dicho los de Morena que no eran iguales a sus antecesores, pero resultaron como una copia al carbón, pero ’mejorada’. Morena es un priismo ’reloaded’ (recargado, vitaminado).

Pero vamos al análisis de los cuatro nuevos consejeros electorales. Norma Irene de la Cruz Magaña, fue asesora de Rutilio Escandón, gobernador en Chiapas, por Morena. Observadora en elecciones en varios países que ha sido financiado por la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos. Experimentada, pero con filias guindas.

Carla Astrid Humphrey Jordán, estuvo muy cerca de las estructuras panistas, donde tiene varios simpatizantes, desde los tiempos en que fue esposa del exsenador panista Roberto Gil Zuarth. Actualmente figura como directora general adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, un prestigiado político de Morena y factible aspirante a la gubernatura de Querétaro. Una panista vestida de guinda.

El cantautor Martín Fernando Faz Mora, es un político que creció al amparo del navismo en San Luis Potosí, a través del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que actualmente lo encabeza Javier Sicilia, quien sufrió la pérdida de uno de sus hijos en la guerra del crimen organizado. Está peleado con los perredistas locales en San Luis Potosí, especialmente con los Gallardo, quienes ahora están bajo la sombra del Verde Ecologista. Por ese motivo, es visto con buenos ojos por Morena, especialmente por el líder local en aquella entidad, Leonel Serrato y un obstáculo para los panistas Octavio Pedroza y Xavier Nava. Con Nava, heredero del navismo, tiene lazos ideológicos.

Un doctor en comunicación, sin ninguna experiencia electoral, pero con claras preferencias políticas en favor de las actuales estructuras políticas del país, es el experredista, quien oculta su paso como diputado plurinominal, en 2000, es Uuc-Kib Espadas Ancona, admirador de Andrés Manuel López Obrador, según los artículos que ha escrito en los últimos 10 años. Es un aspirante impulsado por Morena, quien le tendrá lealtad, antes que nada al partido del Presidente de la República.

PODEROSOS CABALLEROS

ZACATECAS:

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo del Senado, Geovanna Bañuelos demandó a la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, investigue las cuentas y movimientos relacionados con el exgobernador Miguel Alonso Reyes, sus excolaboradores y familiares, y en su caso se proceda al congelamiento de sus cuentas.

Durante el gobierno del actual gobernador Alejandro Tello, cubrió las huellas de su antecesor, ambos del PRI, según Geovanna. Claro, que es necesario probar que desvió, como dice el PT, un total de 12 mil millones de pesos de obras inconclusas.

MIGUEL RIQUELME

Vergonzoso que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y alcaldes de Coahuila participaran en una fiesta en plena pandemia por Covid, con mil 651 casos confirmados y 104 fallecimientos. Los políticos no participaron en una fiesta en la que no cumplieron con las medidas sanitarias, pese a que se endurecieron las medidas para sancionar este tipo de reuniones con la intención de evitar la propagación del virus. Y, quien le dio la puntilla al gobernador, fue el alcalde de Saltillo, Manuel Jiménez Salinas, al publicar en sus redes las imágenes de la reunión y los cortes de carne asada que disfrutaron en un rancho de Sabinas. Festejaban el cumpleaños del jefe de la oficina de gobierno, Lauro Villarreal y del empresario Urbano Santos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BANCO SANTANDER

La unidad de gestión de activos de Banco Santander en México, liderado por Héctor Grisi Checa, lanzó SAM-ESG, el primer fondo de inversión de capital del país bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza, incorporando elementos no financieros como parte de su compromiso con la responsabilidad social corporativa. El fondo de inversión estará disponible para particulares y empresas, sin un requisito mínimo de inversión, a partir de hoy jueves.

