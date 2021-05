Morena es una ola de mentiras para el campo mexicano: Julio Valera Piedras

Pachuca, Hgo., a 02 mayo del 2021.



MORENA ES UNA OLA DE MENTIRAS PARA EL CAMPO MEXICANO, ACUSA JULIO VALERA



- Francisco González nuevo delegado con funciones de presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.



- El presidente del PRI destaca que Omar Fayad es el mejor aliado de los cenecistas.



’Si los campesinos, si la CNC se moviliza, si todos aquellos que han sido afectados van en esa misma revolución, pero ahora en las urnas, no tengo duda que vamos a salir a ganar y a reivindicar la lucha por el campo’, así lo expresó Julio Valera Piedras, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, durante la entrega de nombramiento y toma de protesta de Francisco González Vargas como delegado con funciones de presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado de Hidalgo.



Acompañado por la secretaria general Paola Domínguez Olmedo, así como por José Antonio Rojo García de Alba, el líder del priismo en la entidad aseguró que con la fuerza de los cenecistas saldrán a enarbolar las causas de las y los campesinos, para hacer que Hidalgo avance y camine, a diferencia de un México que se encuentra detenido, dolido y traicionado.



En ese sentido, subrayó que la realidad en la entidad contrasta con la del país, ya que señaló que el estado cuenta con apoyos para el campo y para las mujeres campesinas, todo ello porque existe un amigo vital en estas acciones de impulso al campo. ’Hoy tenemos un gran gobernador cenecista, tenemos al mejor aliado a Omar Fayad Meneses’.



Julio Valera coincidió con el pensamiento de Ismael Hernández Deras, en que los campesinos fueron emboscados por la mentira, pues fueron traicionados, ’hoy tenemos que ir a reivindicarnos y dar la revancha de esa emboscada, para no dejar pasar más a esta ola de mentira que ha sido Morena para el campo mexicano’.



De igual manera, el presidente del PRI en Hidalgo agregó que hoy la CNC con Francisco González Vargas, cuenta con un líder con capacidad probada y con la fuerza de quienes la componen. Remarcó también, que el tema del campo ha sido y es una causa del priismo.



Reiteró que actualmente en México se vive la peor sequía de apoyos y abandono del campo, pues la actual administración del gobierno federal prefiere importar que impulsar y fortalecer a la gente que a base de esfuerzo ha cimentado y construido este país.



’Tenemos que honrar la lucha de nuestros abuelos y ancestros, en los orígenes, y en las urnas, porque será la única vía para reivindicar esta lucha’.



En tanto, Francisco González dijo que asume con pasión, convicción y fortaleza, la dirigencia campesina hidalguense más representativa de los movimientos de reivindicación social y de justicia agraria.



’Haremos méritos para que ese coraje y combatividad convenza y obtenga la confianza campesina de Hidalgo y enarbole sus mejores causas y defienda con éxito sus mejores ideas y demandas’.



’Mostremos capacidad para convencer que la CNC tiene la voluntad, la estructura y la fuerza para ser corresponsable con el gobierno en la ejecución de las políticas públicas y no un simple intermediario de las demandas del campo’.



En el acto estuvieron presentes Víctor Manuel Galicia Ávila, secretario de organización de la CNC nacional; así como Rosalinda Muñoz Sánchez, delegada nacional con funciones de presidenta de la CNC Hidalgo.