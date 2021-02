Morena: escándalo y división.

A nivel nacional e internacional, crece el escándalo contra Félix Salgado Macedonio-, acusado por delitos de violación sexual, amenazas, golpes y crueles sometimientos.

Félix, junto con sus partidarios y fanáticos no ocultan su enorme ambición por ’amarrar’ la candidatura a la gubernatura.

Sin importar riesgos por alto contagio del Covid-19, partidarios de Félix, realizaron el pasado domingo tumultuosa asamblea ilegal, para declarar candidato ’de unidad’ a Félix. Una mentira eso.

La asamblea, fue más que espuria, porque el Consejo Político del Morena NO está facultado para declarar candidato a Salgado Macedonio. Engañan a la gente.

Sergio Montes Carrillo, militante del Morena y ex representante ante el órgano electoral, explicó que se violentó el Artículo 29 de los estatutos y once incisos. El CPE del Morena, NO está facultado para declarar la candidatura de Félix.

Montes Carrillo, dijo que existen líderes del Morena a quienes ’les urge mucho’ la candidatura de Félix, y que lo hagan gobernador.

Esos mismos líderes del Morena -insistió- además de ser espurios y ’patitos’ le mienten a Félix, quien no conoce lo interior del partido.

Hizo un llamado para que la gente no se deje engañar, y que no paguen ni un peso por candidaturas a cargos de elección.

Además de violar la convocatoria publicitada por Morena, existen líderes que se aprestan a cobrar dinero por candidaturas, lo cual rechazó pues -dijo Montes Carrillo- en nuestro partido no deben negociarse postulaciones.

Lo que se vio el pasado domingo afuera de un salón social sobre el paseo Huacapa, fueron tumultos de personas, lo cual está prohibido por leyes sanitarias, por alto riesgo de contagios, por Covid-19. No les importó el semáforo rojo.

Tanto Félix Salgado, como partidarios y fanáticos, se les ve con mucha urgencia para que la cúpula del Morena lo declare candidato.

De igual manera se comporta el ambicioso y parcial delegado nacional, Salomón Jara, a quien se le nota voracidad y ambición para que Félix sea investido como abanderado del Morena. ¿Por qué tanta prisa?

Desde España feministas exigen que Félix Salgado no sea candidato de Morena.

’Desde España nuestra repulsa absoluta. Un violador no puede ser candidato a gobernador’... ¡Basta de impunidad!, exclamaron feministas.

Voces de mujeres de todo el mundo se unen para denunciar la impunidad, consigna la agrupación feminista con sede en España.

GASOLINEROS… ¡ATRACAN!

En Cuernavaca, Morelos, el litro de gasolina Premium cuesta 17 pesos 82 centavos, y hasta 19 pesos. En Chilpancingo, el litro (no completo) costaba 22 pesos con 25 centavos, ayer.

Un verdadero robo a los consumidores perpetran empresarios gasolineros de Chilpancingo... ¿Y Profeco?... ¡Ni existe!... Y si existe, le ’untan’ ($$$) la mano al Delegado estatal. ¿Quién es?

Los gasolineros de la capital, actúan como mafia; simultáneamente disparan precios del combustible, igual en todos los expendios. Son verdaderos ladrones; venden litros incompletos.

¿Y los diputados federales, qué hacen para defender al pueblo?... ¡Nada!... ¡Se hacen de la vista gorda!... No ven, no oyen, ¡están ciegos!

¡Ahhh... pero eso sí!, pretenden reelegirse en el hueso. Quieren seguir mamando la ubre presupuestal, cobrando mientras al pueblo lo atracan gasolineros.

Abelina López, Araceli Ocampo, Carlos Sánchez, Javier Manzano, Víctor Mojica, Rosario Merlín, Maricarmen Cabrera, entre otros, son los diputados federales que NUNCA defienden al pueblo; son parásitos que pretenden reelegirse en el hueso.

Hace seis años, la ex diputada federal, Beatriz Vélez Núñez, aprobó el ’gasolinazo’. Ésta cacique sindical (Salubridad), pretende volver a ser legisladora. ¿Les daría usted su voto, a estos vividores e inútiles?

Los capos del combustible, no tienen llenadera ($$$). Dicen que el Director de Profeco, era (o es) un sujeto de nombre -Armando Hernández Abarca-, pero como andaba caliente como ’operador’ en Morena, poco y nada le importa que los gasolineros sigan asaltando a los consumidores.

ASTUDILLO: BUENOS NOMBRAMIENTOS.

Heriberto Huicochea y Arturo Salgado, despachan como secretarios de Educación y Desarrollo Social, respectivamente.

Héctor Astudillo Flores, gobernador, la semana pasada les extendió nombramientos a ambos servidores públicos, que se significan por su vocación y lealtad.

Huicochea, ex diputado local, se ha desempeñado en áreas educativas a nivel federal; ha sido legislador federal, ex líder estatal del PRI; Tesorero de la Comuna de Chilpancingo, más otros cargos.

Salgado Uriòstegui, ex titular de la SEG, tiene experiencia en el servicio público federal y estatal; ha mostrado eficacia y entrega; como titular de la Sedesol, tiene gran compromiso para aplicar programas en bien de la ciudadanía, sobre todo a grupos vulnerables.

CONDOLENCIAS.

Enviamos nuestras más sentidas condolencias al Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, por el fallecimiento de su señor padre, Don Jorge de los Santos Velázquez.

PER (Versiones).

'O me mata o lo mato…', gritó muy fuerte en una asamblea pública de Morena (existe video), el esposo de una de las mujeres violadas por Félix Salgado'… ¡Cuidado!... Punto.