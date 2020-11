Morena gobernará Guerrero, asegura el enviado del CEN, Salomón Jara

Por considerar que el proceso electoral que se avecina será único y definirá el futuro del Movimiento de Regeneración Nacional, el delegado electoral, Salomón Jara Cruz, instaló una primera mesa de diálogo con dirigentes, diputados federales, locales, presidentes municipales, integrantes del Comité Ejecutivo estatal y consejeros, a quiénes reiteró que Morena ganará Guerrero en 2021.



En Acapulco, el senador por Oaxaca, acompañado por el Presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo, el Secretario General, Marcial Rodríguez Saldaña y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Jesús Villanueva Vega; anunció que esta semana se lanzará la convocatoria para los aspirantes a la gubernatura donde podrán registrarse en el Comité Ejecutivo Nacional las y los que busquen el cargo.



’Es un proceso único que tiene que ver con el futuro de nuestro movimiento, y nosotros tenemos que prepararnos muy bien y tenemos que ser mayoría en el Congreso de la Unión por que debemos de continuar con las Transformaciones del país, es fundamental, compañeros habrá tareas, nos interesa darle para adelante, vamos a ganar Guerrero’, dijo.



Les explicó que tras el registro, todos los aspirantes serán llamados a una reunión de acuerdos y consensos, donde se buscará impulsar un candidato de unidad, en caso de no encontrar respuesta, se definirá por encuesta donde todos firmarán un acuerdo de aceptación de resultados, que estarán listos antes del 15 de diciembre, los coordinadores estatales en automático serán candidatos a gobernador.



Ahí Jara Cruz, confío que en un estado con tanta historia, se dé un buen trabajo político de territorio y unidad, reiterando: ’Vengo a que todos tengan las mismas condiciones para participar, no hay preferencias, no vengo a hacer un trabajo personal para alguien’.



Por otra parte, dijo que en enero se instalará la convocatoria para los 300 distritos federales donde no hay cambios de género y en febrero las locales, donde sí se contemplan algunas modificaciones de género para ser competitivos, salvo en casos especiales y donde sí habrá reelección.



En el tema de alianza, dijo que se analizará a profundidad en la entidad, ya que el Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México tan solo representan el 2% del electorado ’por lo que cargaría mucho morena’.



Dijo que a partir del próximo viernes realizarán asambleas de organización en los nueve distritos federales, de formación de comités de bases y defensa del voto, donde la principal tarea es fortalecer estructura.