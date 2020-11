Morena Guerrero, intentará nombrar candidato(a) a la gubernatura por unidad

*Mujeres de PT arropan a Luisa Ayala como su candidata



Será en los próximos días en la ciudad de México cuando la dirigencia nacional de Morena, junto con los aspirantes a gobernador en Guerrero, intentarán un ejercicio que los lleve a nombrar a un candidato o candidata a la gubernatura.

Parece que el grupo se ha cerrado a los siete que fueron convocados el pasado domingo, de donde saldrá quien los representará en la elección del próximo año.

Y aunque ha insistido en apuntarse, el líder gasolinero Luis Walton, parece que no es aceptado en Morena Guerrero, a quien muchos militantes le siguen endilgando el epíteto de ’traidor’.

Es obvio que el exlíder de MC no logró su objetivo al renunciar a su expartido. No pudo penetrar en el ánimo de la militancia del partido oficial y no consiguió cambiar la percepción que de él tienen y tampoco les genera confianza. Por eso muchos lo rechazan.

O quizá solo lo ven sin esa fuerza que Walton dice tener como para ser considerado en las deliberaciones previas entre la dirigencia y los aspirantes.

Y de los convocados, solo tres son los que tienen verdaderas posibilidades: Adela Román, Félix Salgado Macedonio y Pablo Amílcar.

Los otros que se han anotado solo van de relleno para ver que consiguen en el proceso, pues no quieren quedarse sin alguna promesa, al menos de ocupar algún espacio en algún ayuntamiento.

La presidenta municipal de Acapulco Adela Román Ocampo ha revelado que durante la mencionada reunión que sostuvieron con Salomón Jara Cruz, fueron informados que para la designación del candidato se buscará llegar a un acuerdo, pero de no conseguirlo, aplicarán una encuesta para decidir quién será el nominado.

Además, los presentes hicieron un compromiso de no agresión y de unidad en torno a quien sea el candidato.

Esto después de que algunos de ellos se tiraban a matar en las redes sociales y medios de comunicación, dejando al descubierto que el camino a la candidatura quedará lleno de tantas piedras que algunos se han lanzado.

Con esto ha quedado demostrado que la candidatura es un fin que justifica todos los medios habidos y por haber.

Es importante señalar que durante esta reunión no estuvo ausente el tema de paridad de género y del respeto a los derechos de las mujeres.

Y que algunos grupos de mujeres pugnan porque sea Adela Román la candidata a la gubernatura, y ese tipo de pronunciamientos es previsible que los estemos viendo durante los próximos días.

MIENTRAS EN EL PT, LAS MUJERES SE HAN ORGANIZADO y han terminado por arropar a Luisa Ayala, como su candidata a la gubernatura del estado.

Con esto han dejado casi fuera de este partido a Bety Mojica, quien este martes convocó a una conferencia de prensa donde presentó a varios ex perredistas que se sumarán al PT.

En una conferencia de prensa, donde se presentaron quienes conforman el sector femenil de este partido, y que las encabeza Leticia Mosso, la mayor parte de las preguntas versaron en torno a las aspiraciones de Bety Mojica a ser candidata por PT-Morena, y la respuesta fue que ella actúa como si aún estuviera en el PRD.

No se va a permitir la conformación de corrientes en el PT, fue la justificación, y presentaron a Luisa Ayala, la expresidenta de Olinalá y experredista, quien fue seleccionada por el Consejo Político para que los represente como candidata, en caso de que para Guerrero corresponda por cuestión de género, mujer.

En caso de corresponder varón, el candidato será Victoriano Wences Real, quien señaló que espera que Morena respete los acuerdos signados para la coalición, y en caso de no tomarlos en cuenta, pueden ir solos con sus candidatos, porque esperan crecer en sufragios.