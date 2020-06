Morena Hidalgo desmiente conferencia de "candidatos" a alcaldías.



Ricardo Montoya



A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Hidalgo desmintió una convocatoria a conferencia de prensa y reunión de los aspirantes de ese instituto político a las 84 presidencias municipales.



En el comunicado se asegura que "Morena no ha convocado a ninguna reunión, conferencia, encuentro ni cualquier otro tipo de eventos con supuestas precandidatas y precandidatos".

Que en ese partido "aún no se han definido las candidaturas toda vez que el proceso electoral

está suspendido".



Más adelante dice que los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal "desconocemos el origen del mensaje que circula en algunas redes sociales y pedimos a la militancia y simpatizantes no caer en este tipo de engaños".



Finalmente la vocera del Comité Estatal, Lizbeth Arely Serrano es quien firma el comunicado pese a que no tiene el nombramiento de dirigente en funciones, advirtió que "actuaremos estatutariamente contra estas acciones y sus responsables".



Lo anterior tras puntualizar que "todos los acuerdos, resoluciones y conferencias serán anunciados a través de los medios oficiales por la dirigencia nacional y/o estatal".