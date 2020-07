Morena Hidalgo se deslinda de invitación a reunión para integrar Red Positiva Nacional de Bases Morenistas



Juan Ricardo Montoya



Andrés Caballero Cerón, e Irma Hernández Jiménez, Presidente del Consejo Estatal e integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Hidalgo respectivamente deslindaron a ese instituto político de una convocatoria a una supuesta reunión dirigida a militantes el próximo 18 de julio para la inauguración de la denominada Red Positiva Nacional de Bases Morenistas.

De acuerdo a un audio de 51 segundos en el que se incluyó la canción oficial de Morena, se informó que la reunión será el sábado en punto de las 11 horas en un conocido salón de eventos sociales del municipio de Mineral de la Reforma.



No obstante, Andrés Caballero aseguró que Morena no está organizando esa reunión y pidió a la militancia hacer caso omiso de la misma.



Dijo que por la pandemia de Covid 19 hay restricciones sanitarias en la entidad, lo que impide hacer actos masivos.



Pero además puntualizó que por estar suspendido de manera temporal el proceso electoral para elegir 84 presidencias municipales “no se ha convocado a ninguna reunión”.



Irma Hernández Jiménez, integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena con la cartera de titular de la Comisión de Derechos Humanos de ese instituto político, agregó que desde hace semanas “hemos tenido conocimiento de que personas que nada tienen que ver con partido han acudido a los municipios haciéndose pasar como integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones del partido y se reunieron con personajes para ofrecerles supuestas candidaturas a cambio de dinero”.



Reveló que el asunto fue expuesto durante la última reunión del Consejo Estatal de Morena donde se acordó hacer el deslinde de esas personas.



“Buscan desprestigiar al partido” puntualizó Hernández por lo que pidió a la ciudadanía “no hacer caso a la convocatoria”.



Sobre el proceso electoral para renovar 84 Presidencias Municipales que debió haberse celebrado el pasado 7 de junio y que fue suspendido a causa del Covid 19, Irma Hernández dijo que aún no hay ninguna fecha para reanudarlo.



“Como el próximo 5 de septiembre los alcaldes de los 84 municipios terminan su periodo y deberán dejar el cargo, es un hecho que de forma temporal se integren Concejos Municipales “lo cual es un acto inédito en la historia del país”.