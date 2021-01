MORENA impugnara contra resolución del INE para acallar a AMLO en mañaneras

Indigo Staff



El líder nacional de Morena informó que buscarán echar atrás la resolución del INE que impide a López Obrador hablar sobre las elecciones en las ’mañaneras’



Mario Delgado, líder nacional de Morena, informó que impugnarán la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que evita al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar sobre las campañas electorales en sus conferencias ’mañaneras’.





Después de que el INE anunciara que a partir del 4 de abril, las conferencias matutinas de López Obrador no podrían ser trasmitidas en su totalidad, debido a que parte de ellas constituyen propaganda gubernamental, miembros de Morena se han pronunciado en contra de la supuesta censura.



Delgado, en una conferencia de prensa ofrecida este martes por la mañana, acusó nuevamente al organismo electoral de querer ’callar’ al titular del Ejecutivo Federal.



Por ello, el partido que dirige recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para interponer un recurso que evite esta medida dictada por el INE.



’Vamos a presentar ante el Tribunal Electoral un recurso para impugnar la decisión del Consejo General del INE’, dijo.



Delgado aseguró que las conferencias matutinas no son propaganda gubernamental, sino que se trata de un ejercicio de transparencia y acercamiento al pueblo.



En la conferencia, Delgado también habló acerca de la aspiración de Ricardo Anaya a la candidatura para luchar por la presidencia en 2024.



Según el presidente nacional de Morena, Anaya declinó convertirse en diputado plurinominal porque ’ya no hay moches’.





’No le auguro buena expectativa; de entrada no sé si ya se enteró que los moches ya no existen en la Cámara de Diputados. De ahí él fue uno de los promotores y ésa es la verdadera razón por la cual no quiere participar, por eso ya no quiere ser diputado’, aseguró.



Mario Delgado afirmó que Anaya tiene malas expectativas para conseguir la presidencia en 2024, pues ’el pueblo ya cambió, ya despertó y no creo que le vaya muy bien’.



Morena lanzó un nuevo spot en el que acusa que la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) se realizó desde 1988, cuando se realizó el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, junto al inicio de 30 años de neoliberalismo.