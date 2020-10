Morena, la madre de todas las batallas

Quien gane será el ariete presidencial

• Porfirio, vigoriza candidatura de Claudia

• De nuevo líder, a ’padrino’ sexenal

• Pavlovich, buenos resultados al 5º año



La pasión es más satisfactoria que el amor, pero la pasión se acaba.

José Coronado, actor español.



La izquierda mexicana vive la madre de todas las batallas. El desarrollo del socialismo en los últimos 50 años, desde que sale del clandestinaje, es la constante lucha por el poder y el dinero.

El clímax de la izquierda es la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. En el camino de la legalidad de esa izquierda la lleva desde el inicio Porfirio Muñoz Ledo, desde el seno del gobierno de Luis Echeverría Álvarez.

Fue miembro de la Internacional Socialista de la época de Willy Brandt, en la cancillería alemana.

Ya en el poder, a través de Morena, aglutina esas fuerzas de izquierdistas. Por ello, ahora no es fácil darle el poder a una sola persona que pueda proyectar el futuro político del país entero, tomando si gana las elecciones del 2024.

Quien tome las tiendas del partido podría tener más poder que el mismo AMLO. Podrá meter la mano en la designación de los candidatos a diputados federales así como a los 15 aspirantes a los gobiernos estatales en disputa. Y, que decir de los congresos locales y alcaldías que estarán sujetas a la elección del 2021.

De esos niveles de disputa hablamos. Si, por una diputación se matan, imaginen el futuro morenista.

López Obrador, un depredador político sabe eso y no encumbraría a un político como Mario Delgado que trae el sello de Marcelo Ebrard. Citlali Hernández, es otra señal. Es cercana a la fracción más radical de ese partido y identificada a López Obrador.

Porfirio lo ven alineado a Claudia Sheinbaum, la gobernadora de la Ciudad de México y al grupo duro, donde está Citlali.

Hoy sabremos quien dirigirá el partido y, en base al análisis, dudados que sea Mario. La mano presidencial, se sentirá. AMLO dijo que Adolfo Ruiz Cortines, ’un presidente honesto’; el veracruzano había dicho que la decisión más importante del presidente en turno es elegir a su sucesor. Eso lo sabe López Obrador y no destapará al tapado del 2024. Al más puro estilo del PRI.

PODEROSOS CABALLEROS

SONORA

En la recta final de su gobierno y a pesar de la pandemia que ha agobiado la economía de muchas regiones, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, presenta buenos resultados. En los tiempos que se habla de combate contra la corrupción, Claudia, según el último reporte de la SHCP, ocupa el primer lugar en rendición de cuentas. En la lucha contra el coronavirus frenó el avance de muertes y contagios graves, por lo que, a diferencia de otros estados, la reactivación económica se ha sostenido en el semáforo amarillo. Incluso, se ubica entre los primeros lugares en conservación de empleos e inversiones nuevas en este año, que suman más de 20 mil millones de pesos en obras de infraestructura en los últimos cinco años. Buenos números hasta ahora, vamos a ver cómo cierra en su sexto año

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COCACOLA

La Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC), liderada por Manuel Arroyo, presentará en sus empaques no retornables el etiquetado para dar información clara y oportuna al consumidor. La refresquera considera que ninguna acción por sí sola solucionará el problema de fondo, por lo que sugiere impulsar acciones que ayuden a atender la obesidad y sobrepeso en el país. IMCC trabaja en impulsar un México más saludable, basados en: reducir la huella calórica y el impulso de campañas de información y educación nutrimental.

