Morena no debe medir la popularidad de los aspirantes, sino su capacidad y resultados: Marco Antonio Cabada

El diputado local Marco Antonio Cabada Arias consideró que de las 15 gubernaturas que se disputarán en el proceso electoral del 2021, la de mayor prioridad es Guerrero, por lo que no debe ser sólo la "popularidad simplona" lo que defina al abanderado, si no el trabajo, disciplina, méritos, esfuerzos, visión, capacidad para estar en el cargo y haberse formado bajo los principios e ideales del proyecto de Nación.



"Queremos encuestas que definen a un candidato por la capacidad, no netamente a quién es más conocido o quién es más bromista" puntualizó.



En entrevista, Cabada Arias manifestó que a pesar de que existen diversos aspirantes por Morena e incluso de otros partidos, "hay personajes que le piden a la dirigencia de Morena que los meta a la encuesta, no son ni militantes, cómo le pides a Morena’, cuestionó.



En este sentido, expresó que por ser Guerrero el segundo estado más importante para el Lopezobradorismo en el país, se debe impulsar un candidato a gobernador como Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quién tiene la capacidad y garantiza la verdadera transformación que necesita el estado; ’solo él es quién puede garantizar la transformación en el estado.", afirmó.



El legislador recordó que el ex delegado federal demostró una gran capacidad al frente de la dependencia federal, posicionándose entre las 5 mejor evaluadas y con mejores resultados, dejando un millón y medio de beneficiarios.



Cabada Arias dijo que el también diputado local con licencia, cuenta con el respaldo de diversos diputados, alcaldes, síndicos, regidores y representantes de Morena quiénes reconocen su trabajo lealtad y compromiso con el estado.



Por ello dijo que solicitarán a la dirigencia y al representante electoral en la entidad, Salomón Jara, que se cuiden los aspectos de la selección de candidatos y las políticas de alianzas; por la "importantísima prioridad" que tiene la votación y la respuesta que esperan los guerrerenses de que llegue alguien que cumpla las expectativas del proyecto Nacional, siendo Pablo Amílcar el único que podría.



Finalmente hizo un llamado a la militancia a esperar los tiempo de las definiciones, ya que en los próximos días se conocerá a quien representará los ideales del movimiento nacional, confió que será Pablo Amílcar Sandoval el candidato de Morena, como ya lo adelantan todas las encuestas.