Morena no es de cúpulas ni acuerdos bajo la mesa, es de compromiso con la Transformación: Pablo Amílcar Sandoval

Tras manifestar que Morena es un movimiento y no es de cúpulas, ni de acuerdos bajo la mesa, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros afirmó que las y los guerrerenses participarán de manera activa como en la elección del 2018 para terminar con la hegemonía de partidos como el PRI en Guerrero.



El también diputado local con licencia expresó que una vez más el pueblo está llamado a cambiar la historia nacional, con los guerrerenses al frente, tal como se ha hecho en los distintos movimientos sociales.



"Tomamos acciones, fundamos movimientos y siempre salimos con la frente en alto a defender el futuro de nuestros hijos y de eso se trata este movimiento otra vez", enfatizó.



Desde la Costa Grande, donde recibió el respaldo de las bases de Morena para ser el próximo abanderado por la gubernatura de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval recordó los inicios de la construcción del movimiento como partido e hizo un reconocimiento a Feliciano Carmona Velázquez, militante quién realizó un trabajo importante por la 4T y que perdió la vida hace algunas semanas en Tecpán de Galeana.



Dijo que la lucha de izquierda se remonta desde los años 60, pero en la construcción del movimiento – partido, eran ’poquitos’ los iniciadores y a pesar de los obstáculos se logró ir sumando a diversos líderes, concretándose en 2015 el registró y posteriormente, en 2018 llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, por ello auguró que en 2021 nuevamente se volverán a imponer y responder al pueblo de Guerrero.



En un evento abierto, donde se tomaron las medidas de salud, Pablo Amílcar Sandoval celebró que se den nuevas adhesiones al movimiento y los convocó a dar continuidad al proyecto alternativo de nación por el futuro de las nuevas generaciones.



En su mensaje, el ex alcalde el PRD de Tecpán de Galeana, Rosalío Navarrete Ureña, reconoció que su presencia fortalece y anima a los ciudadanos, le reiteró la estima por la familia Sandoval, las causas sociales por las que lucharon siempre en la izquierda y confió que continuará por el mismo camino, ’usted será un buen candidato de Morena, pero sobre todo un buen gobernador de Guerrero’, le expresó.



Y agregó que se incorporan para trabajar por desterrar los problemas ancestrales, sumar voluntades e ir en compromiso por la lucha política, organizativa y disciplinada por la transformación de Guerrero.



En este evento estuvieron presentes, la síndica de Coyuca, Rossana Bernal, los regidores, José Juan Román Bustos de Petatlán, Paulino de Jesús Neri, Nadia Peñaloza, Magali López de Zihuatanejo, Andrés López de La Unión, Maximino Villa Zamora de Atoyac, así como el Consejero Estatal Noé Cuénca Pacheco y los dirigentes



regionales, excandidatos de morena Clara Elizabeth Bello Ríos y Dante Ríos Velasco, la y los expresidentes municipales del PRD de Petatlán, Leticia Rodríguez Armenta; de Atoyac, Pedro Brito García, Acacio Castro, así como el ex candidato por el Partido Nueva Alianza, Juan López de Jesús.