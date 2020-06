Morena no reciclará candidatos en 2021: Mariana Guillén

En la ante sala de las precampañas electorales en donde Guerrero elegirá gobernador, ayuntamientos, diputados locales y federales, la legisladora Marina García Guillén manifestó que Morena no reciclará candidatos en los próximos comicios de 2021.



Y es que con la intención de mitigar la crisis sanitaria y económica que el coronavirus ha provocado en Guerrero, funcionarios de todos los niveles han aprovechado para repartir despensas y buscan popularidad con los próximos votantes, sin embargo, García Guillén consideró que es más aceptable otorgar apoyos detrás de asociaciones civiles, que con despensas provenientes de instituciones gubernamentales compradas con el erario; en el primer caso los líderes adquieren los insumos con dinero propio.



"Es triste ver cómo hay funcionarios que entregan despensas que les da el gobierno para ayudarlos a posicionarse. La gente piensa que esos apoyos no salen de su bolsa, sin embargo, son comprados con dinero del erario, ¡con nuestro impuestos!, la diferencia es que las asociaciones civiles compran con recursos propios", señaló.



Entrevistada de manera virtual y adaptados a la Nueva Normalidad, García Guillén manifestó, confiada, que aunque en 2021 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no aparecerá en la boleta, Morena jugará un buen papel en las elecciones.



Añadió que para eso "se necesita redirigir los objetivos y continuar dando buenos resultados, tanto en ayuntamientos como en la Legislatura local, y aunque reconoció que hay dictámenes de ley parados, sostuvo que Morena tiene una agenda legislativa progresista, democrática y de carácter único en los últimos 20 años.



Cuestionada sobre la críticas a nivel federal en donde se vinculan funcionarios de primer nivel en prácticas de antaño, la costachiquense detalló que "la oposición ha creado un nicho conformado por empresarios, inversionistas, políticos y periodistas mal acostumbrados a la corrupción, desde donde buscan desacreditar la 4T, situación que los ha dejado mal parados porque hoy en México se vive mejor y ya se nota la diferencia", finalizó.