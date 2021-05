2 de mayo de 2021



MORENA NO TIENE LOS VOTOS PARA VALIDAR DESAPARICIÓN DE PODERES EN TAMAULIPAS: JULEN REMENTERÍA



El coordinador de las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, le recordó a su homólogo de Morena que su bancada no cuenta con la mayoría para convocar a un periodo extraordinario ni las 2/3 partes de los votos para validar una injustificada desaparición de poderes, como sugirió en un mensaje publicado en Twitter.



Además, le pidió no distraer la atención de la persecución política que hace este Gobierno hace en contra de sus opositores.



’Estimado @RicardoMonrealA, no distraigas la atención de la persecución que este gobierno hace a sus opositores. No tienes los votos para convocar a un extraordinario, ni las 2/3 partes del senado para validar la desaparición de poderes’, escribió el líder de la bancada panista en respuesta al coordinador del partido oficial, en dicha red social.