Morena pretende encarcelar a periodistas que realicen investigaciones

Ahora los diputados de MORENA en un atentado a la libertad de expresión y de prensa proponen encarcelar a los comunicadores que hagan investigaciones y no solo difundan lo que las autoridades revelan.



La propuesta proviene del diputado Eleazar Rubio Aldarán, quien pidió a los periodistas dejar de investigar y solo informar lo que surja de las diligencias.



«Su labor es exclusiva de informar, no realizar investigaciones o diligencias para resolver una carpeta investigación», indicó Rubio Aldarán.



El morenista señaló que el trabajo de los periodistas debe ser investigar y replicar lo que las autoridades encuentren derivado de sus investigaciones.



«Su trabajo es el de investigar lo que hace la representación social en la carpeta e informarlo, siempre y cuando no afecte la investigación, y la información debe ser veraz», dice la iniciativa.



La iniciativa de Eleazar Rubio Aldarán fue turnada ayer a comisiones y en la misma se prevé una pena de 2 a 5 años de cárcel y una multa de hasta 86 mil pesos a quienes difundan noticias falsas