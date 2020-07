Morena: ¿Quién construirá la unidad?

En Morena no existe una lucha por ser candidato a gobernador de Guerrero sino una verdadera guerra porque nadie lo sea, y eso que aún faltan cinco meses para el inicio de las precampañas que es hasta el 17 de diciembre.

La vida interna del partido en cuyos estatutos se prohíbe la creación de facciones está dominado por éstas, al viejo estilo de las corrientes de opinión del PRD que junto con el PRI y el PAN es uno de los institutos políticos de los que se nutrió.

De ahí provienen los dirigentes de las principales facciones César Núñez Ramos y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

También cuatro de los aspirantes a gobernador: Beatriz Mojica Morga, Adela Román Ocampo, Alberto López Rosas, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Félix Salgado Macedonio.

Luis Walton Aburto viene de Movimiento Ciudadano y el diputado federal Rubén Cayetano García del Partido del Trabajo.

Todos han acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador en alguna o algunas de sus campañas políticas, ya sea por el PRD, por Morena o por ambas. Todos presumen su amistad y algunos casi se proclaman su candidata o su candidato por ser, de quienes aspiran, la persona más cercana a él. Esto según su propia percepción que buscan sea también la de los militantes.

Cuando el puntero Félix Salgado Macedonio regresó a su escaño en el Senado, sus adversarios intentaron sembrar en las redes sociales la idea de que le habían ordenado bajarse de la contienda, lo cual el senador desmintió apoyado por su coordinador legislativo Ricardo Monreal y se puso a recorrer el estado en su calidad de senador.

Sus seguidores desmintieron una foto en la que supuestamente declinaba por Luis Walton evidenciando que en realidad fue una captura de pantalla del abrazo que se dieron en un acto al que el propio Félix Salgado lo invitó, y de ahí no pasó.

A principios de mes en varias columnas publicadas en periódicos de circulación nacional fue señalada la operación de una red nepótica en el gobierno de Adela Román Ocampo, quien sin ser de Morena es alcaldesa a propuesta del grupo de César Núñez, y posteriormente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por el derrame de aguas residuales a la bahía la obligó a despedir a la directiva de la CAPAMA.

Hace un par de días el periódico Reforma puso el foco sobre las propiedades inmobiliarias de Pablo Amílcar Sandoval. Anteriormente el periodista Carlos Loret de Mola hizo lo propio con las de su hermana la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval y su cuñado John Ackerman.

Esto a un día de que circuló en redes sociales un video en el que en una entrega de beneficios sociales el responsable pide a los beneficiarios memorizar el nombre del delegado Sandoval Ballesteros.

Obviamente, el diputado Rubén Cayetano de la facción de César Núñez amplió una denuncia que interpuso hace unos meses contra Pablo Amílcar, jefe de la facción contraria, ante la Secretaría de la Función Pública que encabeza su hermana. Ambos grupos se despedazan en la arena mediática.

¿Quién construye la unidad?

Hace unos días el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero se preguntó en una entrevista que le realizó el periodista Federico Sariñana en Facebook ¿qué van a hacer si va Luis Walton de candidato? ¿Se quedarán quietos?

Esto para destacar los beneficios que traería una coalición opositora, para lo cual también enfatizó que el mismo Morena ha hecho la ideología a un lado para hacer alianzas con el Partido Verde, mientras en Guerrero el PRD se niega a ir con el PRI cuando ya tuvo una coalición con el PAN que está más a la derecha.

Claro, cuando se escucha a alguien con el colmillo político de Aguirre hay que andar con cuidado.

También dijo, por ejemplo, que el diputado Alberto Catalán Bastida será el próximo dirigente estatal del PRD apoyado obviamente por su corriente IPG, pero también que hay coincidencia con ADG cuyo dirigente Celestino Cesáreo Guzmán precisó que no han acordado a quién van a apoyar en ese proceso que sería hasta los primeros días de enero.

El caso es que mientras en Morena se dan con la cubeta en los medios nacionales, enfrente se está buscando conciliar para articular una fuerza electoral que le haga frente en una elección donde Andrés Manuel López Obrador no va en la boleta, sus autoridades emanadas tienen serio desgaste (ahí está Adela Román en Acapulco con la aprobación de solo tres personas de cada diez a su gestión en el principal semillero de votos).

Pero además con un gobierno estatal, el del priísta Héctor Astudillo Flores, que a juicio del ex gobernador de oposición ’ha hecho un buen trabajo’, y con cuadros que saben construir acuerdos políticos como son el propio gobernador, el ex gobernador e incluso los aspirantes entre los que está a la cabeza el senador Manuel Añorve Baños.

¿Quién construirá la unidad en Morena detendrá la guerra fratricida? ¿El secretario general en funciones de dirigente Marcial Rodríguez Saldaña que pertenece a una de las facciones en pugna? ¿La dirigencia nacional de cuya enviada a apoyar la integración de un comité estatal no se ha sabido nada? ¿Alguno de los aspirantes?

La política es de circunstancias, jamás debe olvidarse que no hay enemigo pequeño.