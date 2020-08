Morena quiere postergar elecciones en Hidalgo y el PAN en Coahuila

Los partidos de Movimiento Regene





ración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN) presentaron impugnaciones por separado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para realizar las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila el 18 de octubre, alegando que no existen condiciones sanitarias favorables.



Tanto el PAN como Morena argumentan que "El Instituto Nacional Electoral invade el ámbito constitucional de competencia del constituyente del Estado de Coahuila, impactando en el desarrollo del proceso al introducir plazos arbitrarios, erigiéndose, sin facultad, como autoridad materialmente legislativa al romper la subordinación jerárquica de sus determinaciones con la norma reguladora".



También acusan a los consejeros de no realizar una consulta a la máxima autoridad de salud en el país en este momento de emergencia sanitaria.



"La responsable tenía la obligación de consultar a la máxima autoridad en materia de salubridad si es factible la reanudación y movilidad de personal y de la ciudadanía para el desarrollo de los procesos electorales, así como consultar y analizar la propuesta de la Secretaría de Salud respecto si es factible reanudar los procesos sin poner en riesgo la salud de la población’ señala Morena.



De acuerdo a una investigación realizada por Emmanuel Ameth, "El tema no es de Salud en las elecciones en Hidalgo y Coahuila. Como muchas otras actividades, las campañas tendrán que adecuarse a esta nueva normalidad y buscar nuevas formas de acercarse al ciudadano para convencerlo y así obtener su voto".



En el estudio ’Estimaciones del Modelo Gompertz para los Estados y Zonas Metropolitanas de México’ elaborado por investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) revela una estimación de contagios cuya curva, caería considerablemente antes de que inicien las campañas





De la predicción anterior se obtiene que dado que el pico de contagios llegó el 26 de junio, el 3 de noviembre se llegaría al 95% de los mismos, es decir, que en 130 días ocurren dos desviaciones estándar (σ).



Lo anterior quiere decir que para el primer día de septiembre ya se habrán dado por lo menos el 68% de los contagios, pues se estaría en franca salida.



Dado que las campañas componen un plazo de 40 días -antes no podrán hacerlas por Ley-, incluso hay alrededor de 10 días de flexibilidad para llegar a esta etapa, es decir, que por motivos de Salud Pública y de acuerdo a lo que prevén los especialistas, no existe impedimento alguno para realizar los sufragios el 18 de octubre. POLÍTICO MX