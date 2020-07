Morena se aferrará al control del Congreso Federal en el 2021, advierte diputado Brasil Acosta

Ciudad de México.- El diputado federal, Brasil Alberto Acosta Peña, en un análisis sobre las próximas elecciones del 2021 resaltó que el Congreso de la Unión es uno de los núcleos que al presidente Andrés Manuel López Obrador le interesa mantener bajo la hegemonía de su partido, con la intención, de favorecer con las leyes a sectores empresariales y no al pueblo mexicano.



’No quiere perder el privilegio de convertir la ley en el arma para la dictadura de Morena, que es una dictadura de un sector de la burguesía mexicana y extranjera, en contra de la burguesía organizada en la derecha y la clase empresarial que tenía el poder hasta Peña Nieto, es algo que no se pueden permitir y van a utilizar todo el poder del estado y la ley para evitar perder el Congreso Federal en el 2021’.



El legislador destacó que este control del Congreso en San Lázaro tiene el objeto de sentar las bases de lo que calificó como una dictadura legal que no beneficiará al pueblo pobre.



’Entonces, lo que viene no es una política para ayudar al pueblo a resolver sus problemas, sino una política para ver cómo mantiene Morena la mayoría en el Congreso y, desde ahí, seguir apoyando a grupos empresariales como el de Carlos Slim, como el de Salinas Pliego, el de Romo y compañía’.



Dijo que para controlar a los adversarios de Morena la mayoría en el Congreso utilizó su fuerza para la modificación al Artículo 19 Constitucional, donde fueron incluidas diversas maneras, más de 250 delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se viola el principio de presunción de inocencia, asimismo, fue expida la Ley Nacional de Extinción de Dominio, según la cual se puede perder los bienes si eres ’presunto culpable’ de cometer algún delito de los 250 que se derivan del Artículo 19 Constitucional.



En este sentido, puntualizó que ’Morena busca utilizar nuevamente al pueblo para que le dé su voto en las urnas y siga haciendo de las suyas. La estrategia es clara: ganar el Congreso en el 2021; la táctica, también es clara: usar el dinero público, las mañaneras y las redes para hacer campaña: obtener 22 millones de votos de los 22 millones de beneficiarios de los programas de AMLO para luego cobrárselos en las urnas’



Por último, hizo un llamado al pueblo mexicano para estar alerta en las próximas elecciones ’si Morena y AMLO quiere ganar el Congreso para seguir construyendo una dictadura, el pueblo educado y organizado debe evitarlo mediante su voto consciente y revolucionario. Quien debe ganar la próxima elección del 2021, es el pueblo de México, no unos cuantos ni la casta de gobernantes de siempre’.