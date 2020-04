MORENA SE AUTO APRUEBA LA REELECCIÓN DE DIPUTADOS Y SENADORES HASTA 2030.

En medio de la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus que ha llegado al país y ante las medidas tomadas en la Cámara de Diputados para sesionar solo esta semana y llegar, de ser necesario, a una clausura anticipada del período, la bancada de Morena y sus aliados avalaron reformas en materia electoral para regular la reelección de legisladores (diputados y senadores).



Con ello buscan reformar la legislación secundaria de la reforma política de 2014, donde los legisladores podrán estar en el cargo hasta por 12 años consecutivos, es decir, se establece que las y los senadores podrán ser reelectos hasta por dos periodos consecutivos, mientras que las y los diputados al Congreso de la Unión, hasta en cuatro ocasiones seguidas, lo que sin duda beneficiará a la bancada mayoritaria y sus aliados, PT, Encuentro Social y hasta el Partido Verde.



Lo anterior porque podrán ser candidatos a reelegirse sin necesidad de dejar su cargo actual, y podrán ser postulados por cualquiera de los partidos de la coalición por la que llegaron, salvo haber perdió la militancia o haber renunciado a ella, pero podrán ser reelectos por otro partido.



En tanto, se aprobó una modificación propuesta curiosamente por Encuentro Social, para que los diputados que estén en partidos que hayan perdido el registro, puedan buscar la reelección por cualquiera de los otros partidos de la coalición que los postuló o bien podrán ser candidatos independientes.



Ante ello, la legisladora de Movimiento Ciudadano Martha Tagle acusó a Morena de estar aprovechando la crisis por el coronavirus para aprobar una reforma a modo que beneficie a sus diputados, sin que haya discusión ni debate de por medio.



"Citando al entrañable diputado Porfirio Muñoz Ledo: qué manera de legislar tienen los diputados de Morena. Porque hoy estamos aquí sin discusiones respecto a esta iniciativa, que va directamente al pleno y que además está hecha a modo (…).



"Están ustedes aprobando una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la de Partidos Políticos, para que se puedan reelegir, es una ley hecha a modo de los diputados de Morena’, aseveró.



Al ser cuestionada por los legisladores de Morena sobre la reforma político electoral de 2014 señalando que Morena no existía como grupo parlamentario, Tagle les refutó que han tenido año y medio en el Congreso aprobado reformas y nunca propusieron quitar la reelección.



"Y hoy lo que están haciendo, en lugar de eso, es meter una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la de Partidos Políticos, para que ustedes, cada uno de los diputados que está sentado en este momento, se puedan reelegir por encima de los compañeros de partido que se quieran reelegir.



"Y les digo que está tan hecha a modo, tan hecha a modo que permiten que el Partido Encuentro Social se pueda postular por ese partido que ya no va a tener registro, o por cualquier otro partido de la coalición y que los que tienen ahora el tema estatutario por Morena, también lo puedan quitar de sus estatutos’, apuntó.



Al final, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley General de Partidos Políticos en materia de elección consecutiva de legisladores federales, fue aprobado por 254 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, y pasó al Senado para su análisis y eventual ratificación.



Las modificaciones avaladas señalan que las y los legisladores federales que pretendan ser electos para el mismo cargo por un periodo consecutivo, deberán cumplir las disposiciones legales y normativas dirigidas a preservar la equidad en las contiendas políticas, así como el uso eficiente, eficaz, honrado, transparente e imparcial de los recursos públicos.



Deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo; abstenerse de incurrir en actos anticipados de campaña y precampaña; no participar en reuniones de proselitismo político durante el tiempo en que están obligados a concurrir a sesión de la cámara correspondiente.



No podrán disponer de recursos públicos en su campaña o en cualquier evento de proselitismo político, así sean humanos, materiales o económicos; y se añade en los requisitos el no haber sido diputada o diputado federal en los últimos cuatro periodos consecutivos, incluyendo el de ejercicio, y no haber sido senadora o senador de la República en los últimos dos periodos consecutivos



