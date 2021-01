Morena se fundó con la promesa de no repetir la historia del Sol Azteca: Pablo Amílcar Sandoval

www.guerrerohabla.com



Tlacoachistlahuaca. – Para evitar que el partido MORENA se convierta en un PRD que hoy encabeza un papel indigno al estar al servicio del PRI, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros consideró que es importante que los militantes y simpatizantes organizados defiendan el movimiento, que es el proyecto e instrumento del pueblo.



A su arribo a la comunidad de Yoloxóchitl, municipio de Tlacoachistlahuaca, el diputado local con licencia fue recibido por cientos de simpatizantes y con música de viento de esta comunidad tu’un savi, quienes le manifestaron su respaldo como su líder y para continuar en la lucha para que este partido no se convierta en el PRD.



Sandoval Ballesteros recordó que el movimiento de transformación viene desde muy lejos y es heredero de grandes luchas, haciendo referencia a las elecciones de 1988 donde contendió Cuauhtémoc Cárdenas, en las que dijo, ’hubo fraude’ y se perdieron las elecciones; esto dio origen a la fundación del PRD para lograr la transformación que buscaban.



Sin embargo ’ese partido empezó a hacer y ser lo mismo contra lo que luchaban, y poco a poco fueron traicionando la voluntad del pueblo, abandonaron los principios de la lucha popular, y terminaron sometidos al PRI’ expresó.



En este contexto, Pablo Amílcar Sandoval manifestó que como alternativa al PRD se fundó Morena, con la promesa de no repetir la historia del Sol Azteca y con el objetivo de verdaderamente transformar la forma en la que viven las mujeres y hombres guerrerenses, razones por las que reiteró su llamado a defender este gran movimiento.



Afirmó que el proceso de elecciones que se acerca, no son un trámite burocrático, sino la oportunidad para que el pueblo se exprese organizadamente y tome en sus manos su destino, por lo que señaló que Morena será el instrumento que llevará estas decisiones, para que la voz del pueblo se escuche.



Explicó la importancia de ser vigilantes en la selección de candidatos porque no se puede poner en riesgo la oportunidad de lograr un verdadero cambio de raíz en Guerrero, con aspirantes que no reflejen la honestidad, el trabajo y la dignidad del movimiento.



Sandoval Ballesteros indicó las reuniones que se realizan en el territorio, permiten conocer la realidad del estado, las condiciones de vida de los guerrerense y qué es lo que está pasando, cuáles son los principales problemas, qué es lo que hace falta y cuál es la solución que darán a todos los planteamientos y problemas de las comunidades.



En este evento estuvo acompañado por Basilio Florentino Díaz, presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, Luis Enrique Ríos Saucedo, presidente del Consejo Estatal de Morena, Nilsan Hilario Mendoza, diputada



local, Masedonio Mendoza Basurto, diputado suplente del Distrito XVIII, Floritilia Martínez Peñabronce, Felipe Rosales Sosa, consejeros estatales de Morena, José Francisco Felipe, comisariado de Yoloxóchilt, así como los comisarios de Llano de Tigre, San Gerónimo, Juquila, Jiquimillas, La Guadalupe, Rancho Limón, San Martín, Huehuetónoc, San Isidro, Rancho viejo, Capulín, entre otras autoridades municipales e indígenas.