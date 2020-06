Morena será protagonista y triunfará en 2021: Ariza Tapia

En entrevista virtual, a través de la plataforma Zoom, el presidente de la organización ’Acapulco nos necesita’, José Inocente Ariza Tapia, mencionó que Morena no sólo será protagonista en los comicios de 2021, sino que saldrá triunfante, siempre y cuando, el partido postule figuras fuertes, con arraigo político y social, con el objetivo de ya no colgarse de la imagen del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Ariza Tapia dijo que en Guerrero se ha visto la mano de la Federación para mejorar las condiciones de las familias, ’si me preguntan a mí, yo creo que López Obrador junto con el delegado de los programas federales, Pablo Amílcar Sandoval, han invertido en la gente, como nunca antes se había visto en el estado, donde las personas cuentan con un apoyo económico que les permite sobrevivir, pero sobre todo a tener esperanza de que se erradicará la pobreza extrema’, expresó.



Sobre su favorito en este arranque de la efervescencia electoral, donde ya se mencionan varios nombres como aspirantes de Morena a la gubernatura, José Inocente Ariza manifestó que ’yo voy con Pablo Amílcar. Él pedirá licencia en su momento y su proyecto me convence, sin embargo, sino gana la contienda interna, apoyaremos al que abandere los objetivos para transformar al pueblo guerrerense’, acotó.



Ante las encuestas que colocan a Ariza como uno de los contendientes a la alcaldía de Acapulco, el también neurocirujano aceptó sus aspiraciones y señaló que participará para ser uno de los postulados en el puerto, con el propósito de no sólo conseguir una verdadera reingenería administrativa sino desterrar la corrupción del destino turístico.



Para finalizar, el dirigente enfatizó que la Nueva Normalidad obligará a los partidos políticos y a los candidatos a realizar campañas virtuales, en donde las principales propuestas deberán ser el fortalecimiento del Sector Salud, pues el coronavirus evidenció la precariedad de los hospitales públicos y la carencia de equipamiento, personal medio de insumos en los diversos nosocomios, concluyó.