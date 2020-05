Morena va por Quintana Roo

Si hay una entidad de la que Morena se ve como el gigante a vencer en los comicios para gobernador de 2022 es Quintana Roo, donde se consolidó como organismo político y solamente podría ser derrotado por una ruptura dentro de la organización.



Convertido en el partido dominante que encabeza las principales alcaldías y el Congreso, Morena tiene las puertas abiertas para competir y ganar una nueva gubernatura.



Tiene entre sus filas varios prospectos, muchos de ellos confiables, aunque también se incluyen algunos nombres de personajes que son conocidas por su inestabilidad política.



Cuatro mujeres se apuntan para disputar la nominación y llevar a una militante del partido en la primera gobernadora de la entidad, título que no pudo alcanzar Addy Joaquín Coldwell, hermana del actual gobernador, Carlos Joaquín.



De las mujeres aspirantes de Morena, se mencionan que la consentida del actual régimen es la alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), María Elena (Mara) Lezama Espinosa y la apuesta se centrará en ella, con todo y que su administración no es lo transparente que se quisiera, pero a su favor cuenta que es una comunicadora que adquirió prestigio y en ello basó su triunfo arrollador para ganar esa presidencia municipal.



Le hace sombra la senadora Marybel Villegas Canché, cuyo propósito se enfoca a torpedear la gestión de Lezama Espinosa, para despejar la ruta hacia la candidatura. Marybel es quien puede fracturar al partido, pues tiene la mira bien puesta en convertirse en la candidata de Morena, después de haber militado en los principales partido político existentes. Ya fue panista, perredista, priista, partidos que abandonó cuando no le fueron cumplidas sus ambiciones políticas.



Después de ellas les siguen otras dos mujeres, hermanas y que vienen haciendo su trabajo en busca de la nominación partidista. Se trata de las hermanas Beristain Navarrete, Laura Alcaldesa de Solidaridad y Luz María, ex senadora. La primera de ellas sostiene una abierta lucha con el gobernador Carlos Joaquín, principalmente por el control de la seguridad pública, mientras la segunda, ex senadora y ex reina de belleza, es recordada por unos videos que mostraron su prepotencia con unos policías en Quintana Roo y otro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



Sin embargo, los varones traen también un prospecto que puede dar la sorpresa, el diputado Luis Alegre, hijo del conocido radiodifusor y hotelero, Gastón Alegre, eterno aspirante al gobierno del estado.



Al margen de los aspirantes de Morena, hay otros personajes como Greg Sánchez y José Luis ’Chanito’ Toledo que afinan su estrategia para encontrar opciones que los respalden en su intentona por convertirse en candidatos a gobernador y hasta se asoma la figura del ex ’Niño Verde’, Jorge Emilio González.



La realidad es que en Quintana Roo podrían competir por el gobierno estatal hasta catorce partidos, dependiendo cuántos organismos nuevos alcancen registro a partir del unode julio, por lo que la fragmentación del voto pudiera provocar sorpresas.



El Congreso de Baja California avaló la promesa de campaña del gobernador Jaime Bonilla, para que Ciudad San Quintín se convirtiera en el sexto municipio del estado. Y es que seis gobernadores panistas habían hecho caso omiso de la petición de los pobladores de este nuevo municipio, con una productiva actividad agrícola (es el segundo a nivel nacional en producción de tomate y tercero de fresas), además de minería, pesca y turismo.



Por un error, en la columna del lunes confundimos los tiempos de elección en Quintana Roo, que serán en 2022.



