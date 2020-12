Morena vs. ’alianza tóxica’

Ambas fuerzas se disputan la supremacía legislativa

-Diputados morenistas buscarán la reelección

-’Va por México’ competirá en 171 distritos electorales



MORENA, el partido en el poder nacional, irá con todo en el proceso electoral ya en marcha y que se definirá en las urnas al término de la jornada dominical comicial del 6 de junio de 2021.



Para tal efecto, la cúpula morenista que encabeza MARIO DELGADO CARRILLO, mediante el método de encuesta ha definido las candidaturas de 11 de las 15 gubernaturas que estarán en competencia. En atención a la paridad de género, el partido guinda ha designado-hasta el momento-a seis mujeres de las once decisiones tomadas.



Como para el alto mando de Morena es primordial mantener la mayoría en el Cámara de Diputados, la estrategia contemplada es la reelección de los legisladores en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, con el objetivo de garantizar el proyecto de nación del gobierno de la Cuarta Transformación.



En consecuencia, según ha trascendido, el trabajo selectivo de CARRILLO DELGADO se concentrará en aquellos distritos cuyos representantes populares en el parlamento azteca decidan participar en la contienda a otro cargo, o bien que por voluntad propia determinen retirarse al concluir la 64 Legislatura en San Lázaro.



Sin embargo, el excoordinador morenista en la Cámara de Diputados no tiene frente a sí, un suculento ’pedazo de pastel’. La selección de candidatos a gobernadores ha desgastado la estructura y liderazgo del Movimiento de Regeneración Nacional.



Además, la conformación de la coalición ’Va por México’, integrada por el PAN-PRI-PRD, dará la pelea por la sucesión legislativa en 171 distritos federales electorales en un afán de restar curules a Morena, para evitar que continúe con el mayoriteo en la Cámara Baja. El reparto acordado indica que 60 serán para el PRI; 57 para el PAN; y 54 para el PRD.



En una expresión que pudiera parecer fuera de tono o no ligada a la objetividad, MARIO DELGADO califica como ’alianza tóxica’ la coalición de quienes muchos identifican como el ’prianprd’, pasando por alto el convenio partidista MORENA-PVEM-PT.



Del mismo modo, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR al referirse a la alianza partidista opositora, considera que el proyecto partidista del PAN-PRI-PRD tiene como objetivo eliminar el presupuesto federal asignado a las familias que menos tienen.



En vía de mientras y en preparativos para la competencia por las 15 gubernaturas que estarán en juego en junio del año próximo, el alto mando de Morena ha designado a los siguientes candidatos: ALFONSO DURAZO MONTAÑO, en Sonora; JUAN CARLOS LOERA, en Chihuahua; DAVID MONREAL, en Zacatecas; CELIA MAYA GARCÍA, en Querétaro; y LORENA CUELLAR CISNEROS, en Tlaxcala.



También, LAYDA SANSORES, en Campeche; MARINA DEL PILAR ÁVILA, en Baja California; VÍCTOR MANUEL CASTRO, en Baja California Sur; MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, en Nayarit; e INDIRA VIZCAÍNO, en el estado de Colima.



Datos suplementarios indican que, en Sonora, DURAZO MONTAÑO enfrentó un severo rechazo de la militancia de Morena, aunque la inconformidad fue desactivada; y en Zacatecas, DAVID, el hermano de RICARDO MONREAL ÁVILA, enfrentará a la priísta CLAUDIA ANAYA, postulada como candidata a la gubernatura de esa entidad, representando a la alianza PAN-PRI-PRD con su slogan ’Vamos por México’. También, el candidato de ’Juntos Hacemos Historia’, sería impugnado ante el Tribunal Electoral por el senador JOSÉ NARRO CÉSPEDES, quien considera que hubo ’dados cargados’ a la hora de la selección del candidato morenista a la gubernatura de Zacatecas.



El proceso selectivo del partido en el poder continúa en los estados de Guerrero, Michoacán, Sinaloa y San Luis Potosí, aunque, tal parece que el Movimiento de Regeneración Nacional está programado en ’modo PRD’, a juzgar por el canibalismo político de activistas y militantes.



Sea como fuere, lo cierto es que, a nivel nacional, tanto ’Juntos Hacemos Historia’ como la coalición ’Va por México’ escenificarán una competencia política pocas veces vista. La joya de la corona es, por supuesto, la supremacía en la Cámara Baja del Congreso de la Unión en donde se decide y determina el reparto del ’pastel presupuestario’.



DESDE EL BALCÓN:

I.-La ebullición del caldero de Morena deja en claro que, HÉCTOR MARTÍN ’El Guasón’ GARZA GONZÁLEZ ex funcionario de la SEP y la SEGOB, nada tiene que hacer en, eso sí, legítima aspiración de suceder a FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZADE VACA en el gobierno del estado de Tamaulipas. Cuestión de recordar esa regla no escrita que establece claramente que ’en política no te vas, te sacan’.

Recientemente, en el Deportivo Bancario de H. Matamoros, llevó a cabo una reunión con dirigentes deportivos habló y prometió, pero…….



II.-Para ADRIÁN OSEGUERA y MARIO ALBERTO LÓPEZ, alcaldes de Madero y Matamoros, respectivamente, los astros no parecen alinearse de la misma manera.

El primer edil maderense no tiene problema alguno para buscar su reelección, a pesar de las diferencias con el gobierno cabecista.

En cambio, quien preside el ayuntamiento en la tierra de Rigo Tovar y quisiera repetir en la alcaldía enfrenta problemas en la cúpula morenista, por lo que su impedimento no serían precisamente las diferencias políticas que mantiene con el mandatario estatal FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.



III.-En eventual escenario político y ante la necesidad de mantener la mayoría parlamentaria en San Lázaro, se da como un hecho que la diputada federal por el IV Distrito, ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, dejará para mejor ocasión su proyecto de buscar la presidencia municipal en esta ciudad fronteriza.



Y hasta la próxima.

